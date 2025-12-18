Next Gen ATP Finals: Budkov Kjaer domina Jodar e si avvicina alle semifinali

[5] N. Budkov Kjaer b. [7] R. Jodar 4‑1 4‑2 1‑4 4‑2

Nella seconda giornata delle Next Gen ATP Finals, Nicolai Budkov Kjaer ha sfornato una prestazione di ottimo livello contro l’iberico Rafael Jodar, imponendosi con il punteggio finale di 4‑1 4‑2 1‑4 4‑2 nella prima sfida di giornata del Gruppo Blu. Il 19enne norvegese, reduce dalla vittoria nella prima partita del girone contro Martin Landaluce, ha mostrato grande solidità nei momenti delicati dell’incontro, confermando il suo ottimo avvio nella competizione. Budkov Kjaer, infatti, ha imposto il proprio ritmo con un servizio efficace e una buona profondità da fondo, controllando ogni tentativo di reazione del rivale spagnolo. Grazie a questa vittoria, il tennista originario di Oslo si avvicina sempre di più alle semifinali della competizione araba.

PRIMO SET – Per ciò che concerne la cronaca dell’incontro, Budkov Kjaer entra in campo con grande determinazione e, sin dai primi punti, mette in chiaro le proprie intenzioni. Il norvegese strappa subito il servizio a Jodar grazie a risposte profonde e vincenti, portandosi rapidamente sul 2-0. Lo spagnolo prova a reagire nel terzo game, cercando di imprimere ritmo con colpi più aggressivi, ma Budkov Kjaer non perde lucidità e consolida il vantaggio con un doppio break, mostrando solidità nelle fasi salieti del match e un ottimo controllo degli scambi da fondo. Jodar riesce a strappare un game verso la fine del set, accorciando sull’1-3, ma il norvegese chiude con sicurezza 4-1, grazie a servizi precisi e una gestione impeccabile dei punti importanti.

SECONDO SET – Il secondo parziale si apre con il primo doppio fallo di Budkov Kjaer, ma il norvegese riesce comunque a mantenere il controllo dei propri turni di servizio. I due giocatori si affrontano in scambi più lunghi e profondi, provando a mettere in difficoltà l’avversario con colpi ponderati e variazioni di ritmo. Nel terzo game Budkov Kjaer è impeccabile al servizio, portandosi sul 2-1 e dimostrando grande concentrazione. Successivamente, Jodar mostra maggiore aggressività, guadagnando punti importanti con rovesci lungolinea e accelerazioni da fondocampo, ma Kjaer non si lascia sorprendere. Con una combinazione di precisione e solidità mentale, il norvegese conquista i game decisivi e chiude il set 4-2, consolidando il vantaggio nel match e mettendo pressione allo spagnolo.

TERZO SET – Il terzo set vede Jodar reagire con forza. All’inizio del set, Budkov Kjaer commette il secondo doppio fallo di giornata e lo spagnolo ne approfitta immediatamente, strappando il servizio e portandosi avanti 2-0. Il norvegese prova a reagire con il proprio turno al servizio, ma le risposte profonde e vincenti di Jodar respingono ogni attacco. Lo spagnolo allunga fino al 3-0, mostrando grande intensità e precisione, spingendosi fino a un doppio set-point. Tuttavia, Jodar non riesce a chiudere: Budkov Kjaer trova un break inatteso e prova a rientrare in partita, mostrando carattere e resilienza. Alla fine, però, Jodar riesce a conquistare il set 4-1, mettendo in chiaro che la gara non è ancora conclusa.

QUARTO SET – Il quarto set inizia con Jodar che prova a imprimere subito ritmo e a sfruttare la fiducia acquisita nel set precedente, portandosi avanti 2-1 dopo tre giochi intensi e combattuti. Budkov Kjaer, però, non si lascia sorprendere: mantiene la calma, gioca con lucidità e si porta rapidamente sul 2-2 grazie a un turno al servizio impeccabile. Il norvegese trova quindi il break decisivo nel quinto game, costringendo Jodar a inseguire. Il rivale iberico accusa il colpo, commettendo alcuni errori di troppo e subendo oltremodo la pressione, mentre Budkov Kjaer continua a servire con precisione, gestendo ogni punto con sicurezza. Alla fine, il norvegese chiude il set 4-2, conquistando la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo Blu ed avvicinandosi in maniera concreta alle semifinali delle Next Gen ATP Finals.