WTA Awards: la squadra degli Internazionali BNL d’Italia premiata come “team dell’anno”

Pioggia di premi ed onorificenze in queste settimane di Off-season. Dopo aver visto Jasmine Paolini essere eletta ‘doppista preferita dai fan’, l’Italia si è ritagliata anche un altro importante spazio ai WTA Awards 2025, e ad esser protagonista è la squadra degli Internazionali BNL d’Italia, al quale è stato assegnato il riconoscimento di “EMEA Tournament Team of the Year“, ovvero di Team dell’Anno per un torneo organizzato nell’area EMEA (acronimo di Europa, Medio Oriente e Africa).

Honoured to receive the WTA Tournament of the Year award for the EMEA region 🏅



This prize reinforces our commitment to promoting women’s tennis and creating top-level entertainment for our fans — made possible by the passion of our players, partners and the incredible work of… pic.twitter.com/4cpNMgzwZy — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) December 17, 2025

La WTA elogia l’operato del team del torneo capitolino: “Questo nuovo riconoscimento premia l’eccezionale lavoro di squadra, la leadership, l’eccellenza operativa. Riflette lo sforzo collettivo che c’è dietro il successo del torneo, perché realizzare un evento straordinario non è mai il risultato del lavoro di una sola persona. Il premio assegnato agli Internazionali BNL d’Italia è una celebrazione di tutto il team che lavora al torneo: la loro visione condivisa, la collaborazione e l’impegno hanno creato una cultura forte e un ambiente positivo e vibrante per tutte le persone coinvolte”.

La squadra degli Internazionali BNL d’Italia ha replicato: “Siamo onorati di ricevere il premio WTA Tournament of the Year per la regione EMEA. Questo premio rafforza il nostro impegno nella promozione del tennis femminile e nella creazione di intrattenimento di alto livello per i nostri fan, reso possibile dalla passione delle nostre giocatrici, dei nostri partner e dall’incredibile lavoro di tutte le persone coinvolte nel rendere questo evento davvero unico”.