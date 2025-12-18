WTA

WTA Awards: la squadra degli Internazionali BNL d’Italia premiata come “team dell’anno”

"Questo riconoscimento premia l'eccezionale lavoro di squadra, la leadership, l'eccellenza operativa", scrive la WTA in merito all'ottimo operato svolto dal team degli IBI

Di Pietro Sanò
Pioggia di premi ed onorificenze in queste settimane di Off-season. Dopo aver visto Jasmine Paolini essere eletta ‘doppista preferita dai fan’, l’Italia si è ritagliata anche un altro importante spazio ai WTA Awards 2025, e ad esser protagonista è la squadra degli Internazionali BNL d’Italia, al quale è stato assegnato il riconoscimento di “EMEA Tournament Team of the Year“, ovvero di Team dell’Anno per un torneo organizzato nell’area EMEA (acronimo di Europa, Medio Oriente e Africa).

La WTA elogia l’operato del team del torneo capitolino:Questo nuovo riconoscimento premia l’eccezionale lavoro di squadra, la leadership, l’eccellenza operativa. Riflette lo sforzo collettivo che c’è dietro il successo del torneo, perché realizzare un evento straordinario non è mai il risultato del lavoro di una sola persona. Il premio assegnato agli Internazionali BNL d’Italia è una celebrazione di tutto il team che lavora al torneo: la loro visione condivisa, la collaborazione e l’impegno hanno creato una cultura forte e un ambiente positivo e vibrante per tutte le persone coinvolte”.

La squadra degli Internazionali BNL d’Italia ha replicato: “Siamo onorati di ricevere il premio WTA Tournament of the Year per la regione EMEA. Questo premio rafforza il nostro impegno nella promozione del tennis femminile e nella creazione di intrattenimento di alto livello per i nostri fan, reso possibile dalla passione delle nostre giocatrici, dei nostri partner e dall’incredibile lavoro di tutte le persone coinvolte nel rendere questo evento davvero unico”.

