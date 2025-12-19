Next Gen ATP Finals: Basavareddy domina Engel in tre set e si qualifica per le semifinali

[6] Nishesh Basavareddy b. [8] Justin Engel 4-3(3) 4-2 4-3(5)

Sul cemento di Jeddah, Nishesh Basavareddy conduce il suo ultimo incontro nel Gruppo Rosso in tre set contro Justin Engel. Il match rappresentava un crocevia fondamentale per le sorti di Engel, che per mantenere vive le speranze di qualificazione avrebbe dovuto vincere la partita perdendo al massimo un set e sperare nella vittoria di Blockx (già qualificato) contro Prizmic nell’incontro a seguire. In un formato rapido e spietato come quello delle Next Gen ATP Finals, ogni errore pesa il doppio e quelli effettuati dal giovane tedesco classe 2007 gli sono costati il futuro nel torneo.

PRIMO SET – L’avvio vede Nishesh Basavareddy al servizio: l’americano fatica inizialmente, scivolando sullo 0-30, ma riesce a risalire con freddezza fino al 30-pari e a conquistare il primo game. La risposta di Justin Engel non si fa attendere, il più giovane del tabellone dimostra, infatti, ottimi colpi e tiene il turno di battuta a zero, riportando subito il punteggio in parità. Nel terzo gioco, Basavareddy torna a condurre, mettendo a segno anche il suo primo ace del match, portandosi sul 2-1. Il set prosegue all’insegna dell’equilibrio, i due sfruttano il servizio per conquistare i rispettivi game. Nel quinto gioco l’americano commette un doppio fallo che lo demoralizza momentaneamente, ma riesce a rimediare con un ace provvidenziale, chiudendo il game in suo favore. Engel, con un altro turno di battuta autoritario, trascina la contesa sul 3-3. Si arriva così al tie-break, dove Basavareddy domina chiudendo 7-3. Dopo circa 24 minuti di gioco intenso, è dunque l’americano ad aggiudicarsi il primo set per 4-3(3).

SECONDO SET – Nella seconda frazione, il controllo del match resta favorevole a Nishesh Basavareddy, nonostante un inizio combattuto. Apre al servizio Justin Engel che cerca di spingere molto i suoi colpi, esagerando talvolta con la potenza e confermando le difficoltà di precisione già viste nei giorni precedenti. Eppure, nonostante gli errori, il tedesco riesce comunque a tenere il turno di battuta e a portarsi in vantaggio per 1-0. La replica dell’americano è però immediata, Basavareddy gioca con grande solidità e pareggia subito i conti vincendo il suo game di servizio. La svolta decisiva dell’incontro arriva nel terzo gioco, quando l’americano riesce a strappare la battuta all’avversario e a portarsi avanti nel punteggio. Nel quarto game, approfittando di una serie di errori gratuiti di un Engel visibilmente in difficoltà, Basavareddy chiude il turno di battuta a zero, portandosi su un solido 3-1. Anche se nel quinto game il tennista di Norimberga mette a segno il suo primo ace del set e riesce a ridurre lo svantaggio sul 3-2, nel sesto gioco Basavareddy tiene ancora una volta il servizio a zero vincendo il secondo set con il punteggio di 4-2 ed definitivamente per Engel la possibilità qualificarsi per le semifinali del torneo.

TERZO SET – Engel, anche se consapevole di non poter più accedere alle semifinali, sembra essere determinato a vincere comunque la partita, con una maggiore concentrazione inaugura il set lasciando l’avversario a zero punti nel primo gioco. La replica di Basavareddy non si fa attendere e il punteggio torna in parità. Nel terzo game, il tedesco mostra una versione decisamente più lucida e centrata, seleziona i colpi con maggiore attenzione e conclude il game con un ace che gli vale il sorpasso sul 2-1. Il set procede con i servizi a dettare legge e Basavareddy pareggia nuovamente i conti nel quarto gioco. La tensione agonistica sale nel quinto game, dove Engel sorprende l’avversario introducendo con successo la palla corta, segno di una ritrovata lucidità tattica probabilmente suggerita dal suo angolo; la scelta paga e il tedesco si porta sul 3-2. Nonostante il buon momento dell’avversario, Basavareddy non perde la calma, recupera lo svantaggio e trascina la contesa al tie-break decisivo. Nella frazione finale, Engel schiera le sue carte migliori, riuscendo ad accelerare su palle complicate e sul punteggio di 4-3 in suo favore, il tedesco firma quello che può essere considerato il suo miglior scambio della partita. Tuttavia, proprio nel momento cruciale, una serie di errori gratuiti condanna il giovane tennista classe 2007, permettendo a Basavareddy di recuperare il distacco e chiudere definitivamente l’incontro in suo favore.

Al termine dell’incontro Basavareddy si dimostra contento di aver superato il risultato di un anno fa: “L’anno scorso ero arrivato qua e il mio obiettivo per quest’anno era tornare e giocare un paio di buone partite”. Il suo destino è ora legato al successivo incontro tra Blockx e Prizmic, con il belga testa di serie numero 2 è già sicuro di passare alle semifinali, mentre Prizmic avrebbe dovuto vincere tre set a zero per superare Basavareddy nel girone e accedere quindi al turno successivo. Ma siccome Blocks ha già vinto il primo set, il secondo qualificato insieme al belga è Basavareddy. Poi, in merito alla nuova collaborazione con il coach Gilles Cervara, ex allenatore di Daniil Medvedev, inaugurata proprio con questo torneo aggiunge: “Siamo insieme da poco ma si è già visto qualcosa, ci sono stati miglioramenti, speriamo di continuare a progredire”.