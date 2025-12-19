Otto anni insieme: Dimitrov saluta Vallverdu. Futuro con Malisse?

Grigor Dimitrov ha annunciato la fine della sua collaborazione con il coach Daniel Vallverdu, che lo aveva seguito per otto anni nel corso della sua carriera, prima dal 2016 al 2019 e poi di nuovo dal 2022 fino a oggi. La decisione arriva alla vigilia della stagione 2026, con il bulgaro pronto a voltare pagina e ripartire con un nuovo team tecnico dopo una lunga e proficua esperienza insieme.

I due post su Instagram

Grigor Dimitrov:

“Otto anni! È stata un’incredibile avventura con te, sia dentro che fuori dal campo. Sono grato per le lezioni, le risate e i ricordi che abbiamo condiviso. Grazie per aver creduto in me e per avermi spinto a dare il massimo. Sarai sempre parte della mia storia. Ti auguro il meglio nella tua prossima avventura. È stato un piacere, grazie per l’opportunità e per la fiducia. Ci vediamo alla prossima esperienza.”

La risposta di Daniel Vallverdu:

“È stato un piacere — per tutto. Ti ringrazio per l’opportunità e per la fiducia. Ti auguro ogni bene per ciò che verrà. Continua a spingere.”

I risultati principali raggiunti da Dimitrov con Vallverdu

La collaborazione tra Dimitrov e Vallverdu ha portato ad alcuni dei momenti più significativi della carriera del bulgaro:

Masters 1000 di Cincinnati 2017 – Dimitrov ha conquistato il suo primo titolo ATP Masters 1000 battendo Nick Kyrgios in finale, senza perdere un set nell’intero torneo.

ATP Finals 2017 – Nel torneo di fine stagione Dimitrov ha centrato il titolo più prestigioso della sua carriera, vincendo le ATP Finals a Londra e chiudendo imbattuto. Questo trionfo lo ha portato al suo miglior ranking in carriera, n. 3 ATP alla fine del 2017, il più alto raggiunto da un tennista bulgaro nella storia.

Stabilità nel ranking e prestazioni nei Majors – Sotto la guida di Vallverdu, Dimitrov ha consolidato la sua posizione tra i migliori giocatori del circuito, con semifinali in Major e un gioco competitivo per tutto il tour.

La lunga partnership è stata caratterizzata, oltre che dai successi, dalla fiducia e dalla crescita costante, con Vallverdu spesso citato come figura chiave nella maturità tecnica e mentale del giocatore.

L’ipotesi Malisse

Nonostante non ci sia ancora alcuna conferma ufficiale dal team di Dimitrov, secondo L’Équipe il bulgaro sarebbe stato visto a Dubai in compagnia del belga Xavier Malisse, ex n. 19 del mondo e ora allenatore con esperienza con giocatori come Lloyd Harris e Alexei Popyrin. Malisse è considerato una delle piste più accreditate per affiancare Dimitrov nella stagione 2026. Dopo una lunga carriera da giocatore, inclusa una semifinale a Wimbledon nel 2002, ha intrapreso la via dell’allenatore e ha recentemente lavorato con atleti di livello ATP. Se la voce dovesse concretizzarsi, segnerebbe un nuovo capitolo per Dimitrov, che punta a rilanciarsi dopo un 2025 complicato dagli infortuni.

