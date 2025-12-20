Next Gen ATP Finals, preview semifinali: Blockx e Tien sono i due grandi favoriti

Di Sabrina Giorgi

L’ottava edizione del torneo Next Gen ATP Finals 2025 è verso la sua conclusione: alla King Abdullah Sports City di Jeddah, dopo una fase a gironi intensa e priva di eccessive sorprese, sabato 20 dicembre i riflettori sono sulle semifinali. A decretare i due contendenti che si sfideranno per il titolo domenica 21, saranno il match Blockx-Budkov Kjaer e il derby americano Tien-Basavareddy. Se da una parte il belga cerca di consolidare il suo percorso da imbattuto, dall’altra l’americano tds n.1 deve confermare i gradi di favorito dopo un inizio di torneo con qualche incertezza. È compito degli avversari Nicolai Budkov Kjaer e Nishesh Basavareddy dimostrare di potere ribaltare le aspettative.

Alexander Blockx vs Nicolai Budkov Kjaer | 17:00

La prima semifinale mette di fronte il belga Alexander Blockx e il norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Blockx, attuale numero 116 del ranking mondiale, si presenta all’appuntamento con tre vittorie in altrettante sfide nel Gruppo Rosso e soltanto due set concessi agli avversari. La sua capacità di dominare gli scambi da fondo campo e la costanza al servizio lo rendono l’uomo favorito di questo lato del tabellone. Oltre la rete c’è Budkov Kjaer, 132° in classifica, che ha guadagnato l’accesso alla fase eliminatoria chiudendo al secondo posto nel Gruppo Blu anche grazie alla sua arma vincente: il servizio, come per l’avversario. Sebbene i favori del pronostico pendano nettamente dalla parte del belga, il norvegese ha già dimostrato di poter gestire la pressione nei momenti chiave. I due saranno si affronteranno per la prima volta nel tabellone principale.

Learner Tien vs Nishesh Basavareddy | 19:00

La seconda sfida di giornata garantisce agli Stati Uniti un rappresentante in finale. Nel derby a stelle e strisce Learner Tien, numero 28 del mondo e testa di serie principale, affronterà il connazionale Nishesh Basavareddy, 167 del ranking. Tien ha vissuto un cammino più tortuoso del previsto; infatti, dopo il passo falso all’esordio contro Jodar – dove ha perso in cinque set – il mancino americano ha dovuto alzare il suo livello di gioco battendo in rimonta sia Landaluce che Budkov Kjaer per aggiudicarsi la vetta del girone Blu. D’altro canto, Basavareddy, qualificato come secondo del Gruppo Rosso grazie ai successi ottenuti su Prizmic ed Engel, è apparso molto solido sin dall’inizio, inaugurando anche la guida tecnica di Gilles Cervara, ex allenatore di Medvedev. Tien rimane ampiamente il favorito, ma il suo avversario, dopo una serie di infortuni che hanno caratterizzato il suo percorso, sembra essere in ottima forma.

Sarà un incontro memorabile per questi due tennisti, molto amici fuori dal campo, che hanno incrociato le loro strade più volte nel circuito juniores.

Quando e dove vedere le semifinali

I due incontri andranno in scena a partire dal pomeriggio di sabato 20 dicembre, Blockx-Budkov Kjaer alle ore 17:00 e a seguire, non prima delle ore 19:00, Tien-Basavareddy. Entrambe saranno trasmesse in TV su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV. La finale è prevista per domenica 21 dicembre alle ore 18.00.