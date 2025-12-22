Australian Open, annunciate altre quattro wildcard per Hijikata, Hon, Gibson e Preston

Di Silvia Frigeni

Gli organizzatori dell’Australian Open 2026 hanno annunciato di aver conferito quattro wildcard a dei giocatori australiani (tre per il femminile e una per il maschile) per i tabelloni del singolare, che inizierà il 18 gennaio. Arriva così a 16 – otto nel maschile e otto nel femminile – il numero degli australiani in gara nel singolare.

A ventisette anni, Priscilla Hon ha avuto nel 2025 la sua stagione migliore in carriera. Allo US Open ha raggiunto per la prima volta il terzo turno di un Grande Slam, prima di fare l’ingresso per la prima volta nelle top-100 del ranking WTA, raggiungendo il suo migliore risultato finora (n. 94). Altri risultati sono arrivati al China Open di Pechino, dove si è fermata al terzo turno, e i due titoli ITF W75 vinti a Brisbane e in Romania: “Ho spinto al massimo il mio fisico per cercare di evitare di chiederne una, ma sono molto grata per il continuo sostegno di Tennis Australia. Sono orgogliosa di rappresentare l’Australia e non vedo l’ora di scoprire fino a dove posso arrivare!”.

La stagione di Rinky Hijikata ha avuto il suo picco nel doppio a Wimbledon, dove ha raggiunto la finale assieme a David Pel. Quella sul Centre Court è stata la seconda finale in doppio di Hijikata, dopo il titolo vinto all’Australian Open del 2023 assieme al compatriota Jason Kubler. Da singolarista, Hijikata ha raggiunto il n. 114 del ranking dopo la vittoria al Playford Challenger in Australia. La wildcard gli permette di entrare nel tabellone principale dell’Australian Open per il quarto anno consecutivo: “Sono molto grato di avere un’altra opportunità di giocare nel tabellone principale dell’Australian Open. Non c’è niente di meglio che competere nello Slam di casa e alcuni dei miei ricordi più belli sono legati a Melbourne. Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera elettrizzante di gennaio”.

La ventunenne Talia Gibson ha avuto un ottimo finale di stagione: è stata selezionata per la prima volta nella squadra australiana della Billie Jean King Cup, e la settimana successiva ha vinto il suo terzo titolo ITF all’Australian Pro Tour. Il 2025 era iniziato per lei con la sua prima vittoria nel tabellone principale di un Grande Slam agli Australian Open: ad agosto, Gibson ha raggiunto il 105° posto nella classifica mondiale.

Un’altra giovane australiana che ha finito al meglio il 2025 è stata Taylah Preston. Dall’inizio di settembre, la ventenne australiana ha migliorato la sua posizione in classifica passando dal numero 259 al numero 199. In mezzo, tre titoli Australian Pro Tour vinti in singolare – a Wagga Wagga, Dawin e Brisbane – su quattro finali disputate. La ex top 10 junior parteciperà per la terza volta al tabellone principale di un torneo del Grande Slam, dopo aver disputato l’Australian Open e lo US Open nel 2024.

Si aggiungono alle wild card precedentemente assegnate ai francesi Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah nel femminile e Kyrian Jacquet nel maschile, come annunciato dalla Federazione francese di tennis. A vent’anni, Rakotomanga Rajaonah ha appena vinto il suo primo titolo WTA a San Paolo e si sta avvicinando alla top 100, dopo aver iniziato il 2025 fuori dalla top 350. Il ventiquattrenne Jacquet ha invece raggiunto il suo primo quarto di finale a livello ATP a Metz il mese scorso, per poi raggiungere il suo best ranking finora (n. 137).