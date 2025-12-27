Esibizioni: Cobolli, Fils e Rublev a Shenzhen, Humbert, Andreeva e Fokina a Macao

Mancano pochissimi giorni allo ‘start’ della nuova stagione, ma prima di essa c’è ancora spazio per delle esibizioni a Shenzhen e Macao, come antipasto del 2026.

A Shenzhen ha già avuto inizio la World Tennis Continental Cup, un formato di competizione che si rifà al modello della blasonata (e sentita) e Laver Cup. In Cina convergono i migliori atleti dell’ATP e della WTA, suddivisi nelle due rispettive squadre, Team World e Team Europe, proprio come avviene nel famigerato evento ideato da Roger Federer. Tra le donne spicca le presenza di Swiatek e Rybakina, alle quali si aggiungono Bencic, Wang Xinyu e le star Rublev, Fils e Cobolli. Durante la prima giornata della World Tennis Continental Cup, l’azzurro ha ceduto a Zhang, ed anche Iga Swiatek si è lasciata sorprendere dalla beniamina di casa Wang.

Święta w wydaniu tenisowym? Czemu nie! W World Tennis Continental Cup zobaczymy Igę Świątek oraz… Bitwę Płci między Aryną Sabalenką a Nickiem Kyrgiosem 🎾



📺 Oglądajcie od 26.12 w CANAL+: https://t.co/ACNQDVjo9w pic.twitter.com/aBvbstNR7J — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 23, 2025

Le esibizioni continuano in Oriente, più specificatamente, a Macao. Qui ha preso vita l’MGM Macau Tennis Masters 2025, che invece inizieranno il 27 dicembre per poi concludersi il giorno successivo. Qui, le due capitane dei rispettivi Team, Li Na e Conchita Martinez, guideranno le due squadre composte da: Alexandra Eala, Jerry Shang, Ugo Humbert e Mirra Andreeva, Yibing Wu, Alejandro Davidovich Fokina.