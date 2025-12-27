Rubriche

Esibizioni: Cobolli, Fils e Rublev a Shenzhen, Humbert, Andreeva e Fokina a Macao

Tennisti suddivisi tra Macao e Shenzhen per le ultime esibizioni dell'anno prima dell'inizio della nuova stagione

Di Pietro Sanò
Flavio Cobolli - Finali Coppa Davis 2025 Bologna (foto X @CopaDavis)

Mancano pochissimi giorni allo ‘start’ della nuova stagione, ma prima di essa c’è ancora spazio per delle esibizioni a Shenzhen e Macao, come antipasto del 2026.

A Shenzhen ha già avuto inizio la World Tennis Continental Cup, un formato di competizione che si rifà al modello della blasonata (e sentita) e Laver Cup. In Cina convergono i migliori atleti dell’ATP e della WTA, suddivisi nelle due rispettive squadre, Team World e Team Europe, proprio come avviene nel famigerato evento ideato da Roger Federer. Tra le donne spicca le presenza di Swiatek e Rybakina, alle quali si aggiungono Bencic, Wang Xinyu e le star Rublev, Fils e Cobolli. Durante la prima giornata della World Tennis Continental Cup, l’azzurro ha ceduto a Zhang, ed anche Iga Swiatek si è lasciata sorprendere dalla beniamina di casa Wang.

Le esibizioni continuano in Oriente, più specificatamente, a Macao. Qui ha preso vita l’MGM Macau Tennis Masters 2025, che invece inizieranno il 27 dicembre per poi concludersi il giorno successivo. Qui, le due capitane dei rispettivi Team, Li Na e Conchita Martinez, guideranno le due squadre composte da: Alexandra Eala, Jerry Shang, Ugo Humbert e Mirra Andreeva, Yibing Wu, Alejandro Davidovich Fokina.

