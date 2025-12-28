Il Guardian sulla ‘Battaglia dei sessi’ tra Kyrgios e Sabalenka: “Un evento insulso”

Domenica 28 dicembre, a Dubai, andrà in scena la ‘Battaglia dei sessi’ tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka. L’australiano potrà giocare con una sola palla di servizio e il campo da cui Sabalenka impatterà la pallina sarà più piccolo (del 9%) della porzione di campo che dovrà coprire il suo avversario. Queste sono le premesse. Se i due si sono già mostrati entusiasti, molti altri non la pensano allo stesso modo riguardo all’evento.

Non solo Billie Jean King, protagonista della prima ‘Battaglia dei sessi’ (nel 1973 contro Bobby Riggs), ha espresso il suo disappunto. In un articolo pubblicato sulla testata britannica The Guardian, anche Tumaini Carayol ha detto la sua riguardo questo evento. “Dopo molte settimane di promozione da parte di entrambi i giocatori, questo si candida a diventare uno degli eventi tennistici più insulsi mai concepiti”, ha scritto il giornalista londinese.

Secondo lui, le motivazioni che hanno spinto Kyrgios a prendere parte a questo evento sono piuttosto evidenti. “Non è difficile capire perché questa partita possa essere interessante per Kyrgios, che negli ultimi tre anni ha avuto una serie infinita di infortuni e ha disputato solo sei partite ufficiali. A 30 anni non è chiaro se sarà in grado di tornare nel tour in modo costante e competitivo. Evidentemente è qui per guadagnare più soldi possibile, finché ne ha la possibilità”.

L’attenzione di Tumaini Carayol si è poi spostata sulla comunicazione che i due tennisti hanno adottato negli ultimi mesi quando hanno parlato di questo evento. “Sin dall’annuncio dell’esibizione Sabalenka, Kyrgios e il suo team hanno risposto alle critiche successive affermando che questo dovrebbe essere visto esclusivamente come un intrattenimento spensierato che sarà di grande beneficio per lo sport. Stimolerà un maggiore interesse per il tennis e raggiungerà un pubblico che potrebbe non essere interessato ai suoi tradizionali formati competitivi. Allo stesso tempo, tuttavia, è stato pubblicizzato utilizzando cinicamente le sfide affrontate dallo sport femminile come esche per il coinvolgimento”.

Il giornalista londinese è poi tornato a parlare della numero 1 al mondo. Secondo lui Sabalenka ha sbagliato a prestarsi a questa pantomima. “Indipendentemente dal risultato, questo evento è un autogol per Sabalenka e per il tennis femminile. Non c’è assolutamente nulla da imparare da questo. Una giocatrice di alto livello non può competere con un giocatore di alto livello e il pubblico non crederà a nessuna situazione in cui si trovi”.

Ciò non vuole essere un insulto o una provocazione verso il tennis femminile e le sue rappresentanti. Piuttosto vuole essere una presa di coscienza su ciò che veramente gli potrebbe dare lustro. Di certo, secondo Tumaini Carayol, non una partita tra Sabalenka e Kyrgios alla Coca-Cola Arena (con diciassettemila posti a sedere) di Dubai. “Il tennis femminile è uno sport straordinario che ha dato vita ad alcune delle più grandi atlete di sempre. Questo sport ha bisogno di più attenzione e di più sguardi, ma questo dovrebbe essere rivolto alle sue innumerevoli grandi prestazioni competitive e alle sue personalità indimenticabili. L’attenzione non è sempre positiva. Questa esibizione non è altro che un cinico tentativo di creare polemiche a beneficio dei conti bancari sia dei giocatori che di tutte le altre entità coinvolte”.

In questo evento, quindi, non c’è niente che possa aiutare a comprendere le dinamiche e la portata del tennis femminile. Infatti, per il giornalista londinese sarebbe meglio osservarlo in purezza. “Il 2025 è stata una delle migliori stagioni di tennis femminile degli ultimi anni […]. Come sempre, il modo migliore per comprendere la grandezza del tennis femminile è guardare il tennis femminile”, ha chiosato.