Australian Open: ancora problemi fisici, Gigante salta l’intera trasferta australiana

L’infortunio patito nel corso dell’ultima appendice agonistica del suo 2025 non è stato ancora del tutto smaltito. Lo stop fisico che aveva costretto Matteo Gigante a doversi ritirare dal primo turno delle qualificazioni all’ATP 250 di Stoccolma – lo scorso 13 ottobre dopo appena sei game giocati nel primo turno contro il norvegese Viktor Durasovic – necessita di un periodo più lungo per essere definitivamente superato.

Pertanto, il tennista romano ha comunicato sui propri account social che dovrà saltare interamente il primo blocco della stagione: “Purtroppo non potrò prendere parte alla trasferta australiana, è stata una decisione molto difficile da accettare ma ho ancora bisogno di tempo per tornare al 100% fisicamente. Spero di poter tornare a giocare il prima possibile“.

Di conseguenza, il ventitreenne non sarà ai nastri di partenza dell’Australian Open 2026 (né del Challenger di Camberra). Non lo rivedremo perciò all’opera in quel di Melbourne, dove era riuscito a qualificarsi per il primo tabellone Slam della carriera. La stagione 2025 si è infatti conclusa con un bilancio indubbiamente positivo: attualmente è n°148 ATP ma a fine luglio ha toccato l’apice issandosi alla posizione numero 125 del ranking mondiale.

Tre sono i stati i successi a livello di main-draw ‘Mille’, con le quali superate ad Indian Wells prima di battere Baez e fornire un’ottima prestazione al cospetto di Fritz. Successivamente, il classe 2002 azzurro ha sfruttato alla grande gli inviti di cui ha potuto beneficiare vincendo contro Rinderknech a Roma e sconfiggendo in rimonta Coric a Toronto (wild card concessagli nell’ambito di un accordo più ampio tra FITP e Tennis Canada). Ma il vero capolavoro dell’annata non si può non riscontrare nella favolosa cavalcata parigina in cui partendo dal tabellone delle qualificazioni si è fatto strada sino al terzo turno. Un cammino impreziosito dalla vittoriosa impresa su Tsitsipas, senza discussioni la punta del suo giovane icerberg tennistico.

Questo intoppo fisico è veramente l’ultima cosa che Gigante desiderasse con l’arrivo imminente del nuovo anno. Auguriamo a Matteo di ritrovarsi a pieno regime fisico il più presto possibile e rientrare così a competere a febbraio durante la diaspora tennistica.