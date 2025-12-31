De Minaur saluta ASICS: dal 2026 vestirà Wilson

Cambiamenti in vista per Alex de Minaur. Niente che riguardi il tennis giocato in senso stretto. però. A variare sarà l’estetica con cui l’australiano scenderà in campo.

In attesa dell’esordio in United Cup – qui per una guida completa al torneo che inaugura il 2026 – il numero 7 del mondo dismette il kit firmato ASICS, marchio indossato per tutta la carriera.

La notizia della fine della collaborazione tra l’azienda giapponese e il giocatore australiano era arrivata nelle scorse ore tramite un post congiunto su Instagram. “11 anni al tuo fianco. Grati per ogni passo, per ogni ricordo. Siamo orgogliosi di averti supportato nel tuoi viaggio verso i vertici” si legge.

Secondo quanto riportato da Jessica Schiffer di “Hard Court”, il nuovo sponsor d’abbigliamento di de Minaur sarà Wilson, un brand che ha guadagnato tutte le attenzioni da parte degli appassionati di tennis e di fashion. Soprattutto a livello WTA, vestendo in maniera impeccabile Marta Kostyuk e Victoria Mboko, per citare due esempi, il marchio statunitense ha saputo catturare l’occhio con outfit moderni e alla moda, che hanno conquistato tutti. Nel circuito ATP a indossare outfit firmati Wilson è Nico Jarry.

Wilson è nota soprattutto per la fornitura di materiali tecnici e racchette e dal 2021 ha lanciato la propria linea lifestyle ispirata al tennis.

Il sodalizio tra de Minaur e la nota firma sportiva non è ancora ufficializzato. Vedremo se l’esodio già in United Cup o se avverrà nel prestigioso scenario dell’Australian Open.