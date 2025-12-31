ATP

Jodar passa al professionismo: “Pronto a compiere questo passo”

Il 19enne spagnolo saluta l'Università della Virginia dopo quattro mesi per dedicarsi al tennis a tempo pieno

Di Beatrice Becattini
2 min di lettura
Rafael Jodar - Next Gen ATP Finals 2025 Gedda (foto X @nextgenfinals)

Rafael Jodar rinuncia al college e passa ufficialmente al professionismo.
Chissà se per la scelta del 19enne spagnolo l’impulso decisivo non sia stata la qualificazioni alle Next Gen ATP Finals, dimostrando, in primis a se stesso, di essere uno dei giovani in rampa di lancio da attenzionare.

Jodar ha frequentato per quattro mesi l’Università della Virginia, limitando a soli 15 tornei la sua presenza sul circuito, come previsto dal regolamento.
Tuttavia, i risultati conseguiti nel 2025, con tre titoli Challenger e il best ranking al numero 166ha chiuso l’anno al 168 – e la possibilità di giocare le qualificazioni negli Slam ha cambiato le prospettive con cui guardare la vita e la carriera.

Jodar: “Mi sento pronto per questo nuovo capitolo”

Jodar affida al proprio profilo Instagram la spiegazione della sua decisione. Dopo un periodo di profonde riflessioni, attente considerazioni e molte conversazioni con la mia famiglia e i miei coach ho deciso di rinunciare al mio posto all’Università della Virginia per perseguire la mia carriera a livello professionistico nel 2026 si legge nel post. “Il tempo passato al college ha avuto un ruolo enorme nella mia crescita, come persona e come atleta, e adesso mi sento preparato per questo nuovo passo e per abbracciare un nuovo capitolo della mia vita”.

