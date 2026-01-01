ATP, ufficializzato il Player Advisory Council 2026: c’è Vavassori per i doppisti. Ecco tutti i nomi

Con l’avvento del nuovo anno, l’ATP è chiamata a rinnovare i propri organi decisionali. Tra questi spicca il “Player Advisory Council”, Consiglio consultivo dei giocatori che ha il compito di mediare con i vertici dell’ATP per le questioni chiave, portando il punto di vista dei tennisti. Si compone di 12 membri, nello specifico sei singolaristi – quattro in top 50 e due tra la 51esima e la 100esima posizione – due doppisti, di cui un top 25, un rappresentate dei coach ATP e un ex giocatore, oltre a due componenti extra.

Tutti gli esponenti di una categoria sono eletti dai propri pari.

ATP Council: spicca il nome di Rublev. C’è Vavassori per il doppio

Per quanto riguarda il singolare, ci sono ben tre nuovi ingressi nel Consiglio: Zizou Bergs e Nuno Borges in rappresentanza dei top 50 e Zhang Zhizhen come membro extra. A loro si aggiunge la rielezione di Mackenzie McDonald come giocatore tra la 51esima e la 100esima posizione per un secondo mandato triennale.

A completare il quadro sono le conferme di Andrey Rublev e Pedro Martinez come top 50 – lo spagnolo è attualmente il numero 92 del mondo, ma al momento del suo ingresso nel Player Council lo scorso anno era tra i migliori 50 – e Camilo Ugo Carabelli e Jaume Munar.

Spostando il focus sul doppio, vi è una sola novità, ovvero Marcelo Arevalo, che rappresenterà i colleghi insieme a Andrea Vavassori. L’azzurro ha fatto il suo esordio nell’organo consultivo la scorsa stagione ed è incaricato di esporre il punto di vista dei doppisti d’élite – per convenzione i primi 25 del mondo.

Nessun cambiamento tra i coach, con la seconda presenza azzurra, ovvero Federico Ricci, e neppure tra gli ex tennisti, ancora rappresentati da Nicolas Pereira.

La prima riunione del Consiglio con il nuovo assetto precederà l’inizio dell’Australian Open.