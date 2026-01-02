Ruud e la compagna Maria si sono sposati a Oslo in dicembre

Un matrimonio a basso profilo quello tra il tennista norvegese Casper Ruud e la sua compagna Maria Galligani. Non c’erano giornalisti curiosi o paparazzi, niente tappeto rosso e nemmeno celebrità da copertine a Oslo, in quella rigida mattina di metà dicembre.

Il 26enne norvegese non ha scelto un luogo suggestivo per allestire la cerimonia, ma ha optato invece per uno degli edifici più popolari e accessibili del Paese: il Municipio di Oslo, hanno detto alcune fonti al quotidiano locale Se og Hør.

La notizia del matrimonio è stata confermata dal manager e dalla zia di Ruud, Tina Falster. Falster ha affermato che Ruud e Galligani si sono sposati ufficialmente, ma che la festa di nozze non si terrà prima di una data successiva.

Per chi segue da vicino Ruud, questa riservatezza ha perfettamente senso. Da anni Casper è molto discreto riguardo la sua vita privata, specie quella che riguarda la sua compagna Maria, psicologa laureata con un master presso l’Università della Danimarca Meridionale. In un’epoca in cui tutti condividono tutto, Casper ha scelto la riservatezza, una virtù rara di questi tempi.

Tutto è cominciato il 26 novembre dello scorso anno, quando Ruud ha chiesto a Maria Galligani, anche lei norvegese ma con origini chiaramente italiane, di sposarlo. Un semplice post pubblicato sul proprio profilo ‘Instagram’, in cui dice: “Non vedo l’ora di sposarti“. Niente di più ordinario.

Poi, nel settembre di quest’anno, si è aggiunto un nuovo capitolo: in un raro post condiviso sul social Instagram, la coppia ha annunciato con orgoglio che nel 2026 la famiglia si sarebbe allargata. “La squadra cresce. Ci vediamo l’anno prossimo, baby girl!“, recitava la didascalia del post. Nelle foto pubblicate su Instagram, Casper tiene la mano sulla pancia di Maria, mentre il cane Bajas posa accanto alle immagini dell’ecografia.