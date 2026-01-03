TV e Rete: i primi quattro tornei del 2026 su SKY Sport/NOW, spicca il combined di Brisbane, Musetti N.1 a Hong Kong

Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 4 a domenica 11 gennaio 2026: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 250 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia)

ATP 250 Bank of China Hong Kong Tennis Open, Hong Kong

In ambito femminile*

WTA 500 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia)

WTA 250 ASB Classic, Auckland (Nuova Zelanda)

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica 4 gennaio

Dalle 2 alle 11 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane

Dalle 7.45 alle 11 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei tornei ATP Brisbane e WTA Brisbane

Lunedì 5 gennaio

Dalle 23.30 (di domenica 4) alle 13.30 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Martedì 6 gennaio

Dalle 23.30 (di lunedì 5) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 7 gennaio

Dalle 23.30 (di martedì 6) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Giovedì 8 gennaio

Dall’1 alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Venerdì 9 gennaio

Dalle 23.30 (di giovedì 8) alle 13 in diretta su Sky Sport Tennis il meglio dei 4 tornei

Dalle 8 alle 13 in diretta su Sky Sport Uno il meglio dei 4 tornei

Sabato 10 gennaio

Alle 2 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale WTA Brisbane

Alle 4 in diretta su Sky Sport Tennis la 1^ semifinale ATP Brisbane

Alle 5.30 in diretta su Sky Sport Arena la 1^ semifinale WTA Auckland

Alle 6 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale WTA Brisbane

Alle 7.30 in diretta su Sky Sport Arena la 2^ semifinale WTA Auckland

Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la 1^ semifinale ATP Hong Kong

Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la 2^ semifinale ATP Brisbane

Alle 10.30 in diretta su Sky Sport Uno la 2^ semifinale ATP Hong Kong

Domenica 11 gennaio

Alle 5 in diretta su Sky Sport Arena la finale WTA Auckland

Alle 7 in diretta su Sky Sport Tennis la finale WTA Brisbane

Alle 8.30 in diretta su Sky Sport Uno la finale ATP Hong Kong

Alle 9.30 in diretta su Sky Sport Tennis la finale ATP Brisbane

*I tornei WTA sono trasmessi in simulcast in chiaro su Supertennis (ch.64 DTT e 212 di SKY)