WTA Auckland, il tabellone: Possibile sfida Venus Williams-Cocciaretto, Svitolina n. 1 del seeding

L’ASB Classic di Auckland inaugura il calendario WTA 2026. Gli organizzatori del torneo WTA 250, al via lunedì 5 gennaio, hanno ufficializzato il tabellone principale che non vede ai nastri di partenza nessuna giocatrice in top 10. Per l’Italia c’è Elisabetta Cocciaretto, numero 83 del mondo, sorteggiata in una porzione tanto complessa quanto affascinante.

A richiamare l’attenzione è sicuramente il nome di Venus Williams, che torna in campo in Nuova Zelanda dopo i quattro match disputati nel 2025. Per la campionessa statunitense Auckland assume il ruolo di preparazione in vista dell’Australian Open, che disputerà, a 45 anni, grazie a una wild card, diventando la tennista più anziana a giocare a Melbourne.

La parte alta del tabellone

A guidare il seeding è la numero 14 del mondo Elina Svitolina, che debutta contro Varvara Gracheva, con possibile secondo turno con una tra la wild card Katie Boulter e una qualificata. L’ucraina ha nella propria porzione di tabellone alcune insidie, come Janice Tjen, sesta testa di serie e possibile avversaria di Svitolina nei quarti di finale, e Iva Jovic, la promessa a stelle e strisce che sta bruciando le tappe per arrivare ai vertici. La numero 35 del mondo e terza favorita della competizione al primo turno sfiderà una giocatrice proveniente dal tabellone cadetto, per poi incrociare eventualmente la vincente tra Panna Udvardy e Sara Bejlek. I quarti di finale attesi sarebbero contro la connazionale Peyton Stearns.

La parte bassa del tabellone

La parte bassa è presidiata da Emma Navarro, chiamata al primo turno a sconfiggere Francesca Jones. La seconda testa di serie è nel quarto di Xinyu Wang, settima forza del torneo, che esordirà contro Caty McNally. In questa porzione di tabellone c’è anche Sloane Stephens, che cercherà di onorare la wild card contro Renata Zarazua.

Tanta è la trepidazione legata al ritorno in campo di Venus Williams, che ha accettato la wild card. Per l’infinita campionessa l’esordio sarà tosto: dall’altra parte della rete ci sarà Magda Linette, quinta testa di serie. Se dovesse avere la meglio sulla polacca, al secondo turno potrebbe incrociare Elisabetta Cocciaretto. Per l’azzurra sarebbe una sfida affascinante, ma, Linette permettendo, per assicurarsela deve battere al primo turno Alycia Parks, numero 78 WTA, mai affrontata in carriera.

Infine, il sorteggio non ha sorriso a Alexandra Eala, quarta del seeding, subito alla prova Donna Vekic.