United Cup, Wawrinka: “Australian Open? Vivo una settimana alla volta. Cobolli ha giocato un ottimo tennis”

Dopo un match intenso e una vittoria costruita soprattutto nel decisivo doppio misto nella sfida tra Italia e Svizzera della United Cup 2026, Stanislas Wawrinka, Belinda Bencic e Jakub Paul si sono presentati in conferenza stampa raccontando il clima positivo che si respira all’interno del team elvetico, l’energia del gruppo e le sensazioni dopo uno dei primi test importanti della stagione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dai tennisti elvetici.

United Cup, Wawrinka: “Viviamo di nuovo nel mondo di Belinda”

D. Cosa è servito nel decisivo doppio misto per chiudere l’incontro questa sera?

Stanislas Wawrinka: “Beh, viviamo di nuovo nel mondo di Belinda (sorride). Ci sta mostrando perché siamo di nuovo qui.

Kubi è stato impeccabile. Ha riportato l’energia giusta. Entrambi stanno giocando davvero bene insieme. Penso sappiano perfettamente cosa stanno facendo. Sono una squadra straordinaria. Dalla panchina si vedeva quanto bene stessero giocando. Mettono sempre pressione agli avversari. Sì, sono davvero orgoglioso di loro”.

Bencic: “La differenza credo la faccia il tempo passato insieme”

D. Jakub e Belinda, probabilmente avete sfidato la miglior coppia di doppio misto al mondo, hanno giocato insieme moltissime volte. Voi invece non avete giocato spesso insieme. Perché pensate di essere riusciti a trovare subito l’intesa e a rendere a un livello così alto?

Belinda Bencic: “Penso che tutto parta dall’energia del team. Non ci siamo visti molto prima di questo evento, ma ci siamo assicurati di creare un legame, di fare cose insieme. Credo faccia una grande differenza. Nei momenti importanti senti che tutti sono con te, e non ti lasci andare anche se attraversi un momento difficile. Sicuramente Kubi (Jakub Paul, ndr.) è stato l’MVP oggi. E’ stato facile giocarci insieme. Abbiamo davvero una grande sintonia. Ovviamente non è facile batterli. In qualche modo ci siamo riusciti. Non è che abbiamo voglia di giocarci di nuovo contro (sorride). È stato bello. Speriamo di poter giocare anche la prossima”.

D. Stan, a tre giorni dall’inizio della stagione hai già giocato sei set per sei ore. Hai riflettuto bene su questo piano di giocare un altro anno? Stai lavorando molto duro. Scherzo, ovviamente. La partita di oggi: devi essere stato molto soddisfatto del tuo livello.

Stanislas Wawrinka: “È il mio ultimo anno, quindi devo passare il maggior tempo possibile in campo, e mi assicuro che succeda in ogni partita. Sì, è stata dura. Penso che il livello sia stato alto. Flavio (Cobolli, ndr.) stava giocando davvero un ottimo tennis. Ha fatto quello che doveva fare nei momenti giusti per vincere. Metteva molta pressione. Non è stato facile trovare soluzioni.

In generale sono abbastanza soddisfatto del mio livello”.

“Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere. Ma loro hanno portato a termine il lavoro. Come squadra siamo felici, ed è la cosa più importante. Per me sono due giorni di fila, due partite importanti. Posso vedere che fisicamente sto bene. Mi sento bene a inizio anno. Anche dal punto di vista tennistico. Sono abbastanza sicuro che continuerò a migliorare per i prossimi tornei”.

United Cup, Wawrinka: “Amo quello che faccio, combatterò sempre”

D. Stan, quando sei in partita sei concentrato solo sul vincere. Essendo il tuo ultimo anno, c’è qualcosa di liberatorio nel sapere che puoi entrare in campo, svuotare il serbatoio e lasciare tutto lì?

Stanislas Wawrinka: “Vorrei, e mi piacerebbe molto (sorride). Se avete visto oggi, però, non è successo. Nel tie-break ho avuto un po’ di esitazione, c’è stata un po’ di incertezza nel mio gioco.

Alla fine sono un competitivo. Voglio sempre fare del mio meglio, provo sempre a vincere. Il tennis è fisico, ma è anche mentale. Non è così semplice giocare in totale libertà, andare sempre per il colpo come se non ti importasse troppo. A me importa fin troppo, a volte. Amo quello che faccio. Combatterò sempre. Anche nella sconfitta, oggi mi sono comunque goduto la partita”.

D. Forse è successo qualcosa già, ma quanto sei fiducioso di ricevere una wild card per l’Australian Open?

Stanislas Wawrinka: “In realtà non lo so. Io vivo una settimana alla volta. Quando ricevo buone notizie, come è successo per poter giocare qui o per la wild card di Auckland, sono super felice. Sono sempre molto felice quando ne ricevo una”.

D. Belinda, pensi che Stan meriti una wild card per l’Australian Open?

Belinda Bencic: “Non c’è neanche da chiederlo. Non so cosa stiano aspettando”.