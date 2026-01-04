United Cup: Zverev c’è, la Germania travolge l’Olanda. Gran Bretagna al fotofinish sul Giappone, bene il Canada con la Cina

Germania – Olanda 3-0

Nel Gruppo F della United Cup fa il suo esordio la squadra guidata dal tennista più titolato dei partecipanti, ovvero Alexander Zverev, numero tre del ranking ATP. Opposto a Tallon Griekspoor, il tennista di Amburgo fatica nel primo set, non trovando soluzioni all’assiduo forcing che il rivale porta con lo splendido aiuto del servizio; l’incantesimo alla battuta per l’atleta olandese si spegne però proprio durante il dodicesimo game, che Zverev si aggiudica in soli quattro punti. Il secondo set dura invece meno di mezz’ora, il tempo che serve a Zverev per vincere sei game e cedere sette punti nella sua vittoria inaugurale in United Cup: 7-5 6-0 il punteggio finale.

In precedenza, Eva Lys aveva superato ancor più severamente Suzan Lamens concedendo appena quattro giochi, equamente divisi nelle due frazioni; la tedesca di origini ucraine ha dominato il match dimostrandosi sempre capace di alzare al momento giusto il ritmo per mettere l’avversaria in apnea. Bello l’abbraccio finale tre le due contendenti. Zverev scende in campo anche nel punto del doppio misto pur non essendo lo stesso più importante ai fini del risultato, e in coppia con Laura Siegemund non alza il piede dal pedale del gas e si aggiudica il terzo incontro con il punteggio di 6-3 6-2 al cospetto di Demi Schuurs e, una volta di più, di Tallon Griekspoor.

La Germania tornerà in campo già lunedì dalle 7.30 italiane, opposta alla Polonia di Hurkacz e Swiatek, avversari che i Paesi Bassi affronteranno mercoledì.

Gran Bretagna – Giappone 2-1

Nel Gruppo E a Perth Il risultato della seconda sfida in programma domenica è rimasto invece in discussione fino al termine del tie-break decisivo dell’incontro di doppio misto, pur procedendo con verdetti in due set nei due singolari. Tra le donne Emma Raducanu rinuncia all’impegno, facilitando così la prova a Naomi Osaka, già battuta venerdì all’esordio da Maria Sakkari; la ex numero uno del circuito deve comunque sudarsi il primo set contro la ventiseienne Katie Swan, tennista per poco compresa tra le migliori 300 della graduatoria WTA che serve per il set sul 5-4. Naomi gestisce la situazione vincendo il tie-break per 7-4 e lasciando un solo gioco alla rivale nel secondo parziale.

Billy Harris, arrivato brillantemente ai quarti a Eastbourne nel 2024, supera Shintaro Mochizuki 7-6(4) 6-3 e rinvia il verdetto al doppio e il duo composto dall’esperto Neal Skupski e da Olivia Nicholls conquista il terzo punto in palio dopo un’ora e tre quarti: 7-5 4-6 10-7 ai danni di Hibino Nao e Yasutaka Uchiyama. Per la squadra europea lunedì confronto decisivo con la Grecia, mentre il Giappone saluta la competizione.

Canada Cina 3-0

Per il Gruppo B la Cina torna in campo a Sydney dopo il 2-1 inflitto al Belgio grazie al long tie-break del doppio misto ma il livello qualitativo dei singolaristi nordamericani è troppo elevato per non ottenere altro che un set contro sei persi, di cui uno per 6-0.

L’unico successo parziale per la squadra asiatica giunge dalla partita femminile, per merito di Lin Zhu, che sorprende una fallosa Victoria Mboko fino ad arrivare al 4-0, che diventa poco dopo 6-2: in seguito però la top 20 canadese ristabilisce le distanze disinnescando la battuta della rivale e trovando il tempo per esibire tutte le proprie risorse, come il rovescio in back e il lob, con cui prende il comando dello scambio e diverte la folla. Mboko conquista dodici dei successivi quattrodici game e chiude con un eloquente 6-2 6-0.

Felix Auger-Aliassime sfida poi Zhizhen Zhang, precipitato oltre il posto numero 400 dopo una stagione saltata per oltre metà a causa di un infortunio, e impone la sua maggiore intensità in due set dall’identico punteggio di 6-4. Il primo parziale risulta in verità equilibrato e vive su una sola palla break a testa, che il canadese trasforma nel game iniziale e il cinese manca nel sesto. La differente condizione atletica risalta nel secondo set, durante il quale Felix perde solo due punti in battuta, propone soluzioni in tocco da fondo e di volo con fulminee discese a rete che ne sanciscono la superiorità in campo e la buonissima condizione già nelle prime battute del 2026.

Pur in vantaggio per 2-0, Aliassime e Mboko disputano anche il doppio e superano facilmente Xiaodi You e Rigele Te con il punteggio di 6-1 6-3. Il Canada torna in campo martedì per l’impegno con il Belgio.