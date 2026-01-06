Il mondo del tennis piange Damian Kust, 26enne giornalista polacco affetto da una malattia rara

Lutto nel mondo del tennis: il giovane giornalista polacco Damian Kust, apprezzatissimo analista dello sport della racchetta, in particolare del mondo-Challenger, è venuto a mancare nella giornata di martedì 6 gennaio all’età di 26 anni. I genitori ne hanno dato notizia proprio attraverso la pagina X del figlio, molto seguita dagli addetti ai lavori. Tantissimi i messaggi di cordoglio che testimoniano il valore del lavoro di Damian: Tennis TV, Ivan Ljubicic, Ben Rothemberg (“ha reso il tennis un posto migliore”) e tanti altri. Kust si dedicava al circuito minore attraverso il podcast settimanale Cracked Raquets e Last Word on Tennis. La frase nel suo bio è significativa: “covering the unsung heroes”, ovvero dare spazio agli eroi di cui non si parla.

We are the parents of Damian. Today our best son passed away. Thank you all for your support. — Damian Kust (@damiankust) January 6, 2026

Nei mesi precedenti al podcaster polacco era stata diagnosticata una rara malattia autoimmune che lo avrebbe obbligato al trapianto di fegato e che lo teneva in ospedale dallo scorso ottobre. La sua prematura scomparsa lo lega al suo collaboratore Jakub Bobro, venuto a mancare alcuni anni prima e già collaboratore in passato anche di Ubitennis.net.