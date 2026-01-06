Ranking

Ranking ATP: sale Musetti, nuovo best ranking per Darderi

Stabili i top 5 con Alcaraz alla settimana n. 53 da primo della classe. Fritz perde tre posti, guadagnano un paio di posizioni Bellucci, Nardi, Maestrelli e Pellegrino

Di Danilo Gori
4 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Lorenzo Musetti – ATP Chengdu 2025 (foto via Twitter @atptour)

Il primo aggiornamento della stagione 2026 presenta per forza di cose minimi aggiustamenti nel ranking ATP, soprattutto nei piani alti, anche se i primi verdetti della United Cup si fanno sentire. Carlos Alcaraz raggiunge così la settimana numero 53 come leader del circuito con 12050 punti, 550 in più rispetto al numero due, che è ovviamente ancora Jannik Sinner. Il distacco dal resto del gruppo permane altissimo e il numero 3 Alexander Zverev denuncia un ritardo di ben 5395 punti dall’asso altoatesino.

Nelle immediate retrovie le tribolazioni di Taylor Fritz nel primo torneo a squadre della stagione fanno slittare l’americano indietro di ben tre posizioni, dalla sesta alla nona. Ad approfittarne sono dall’alto in basso De Minaur, Musetti – che quindi è nuovo numero 7 – e Shelton. Nella top 20 registriamo un piccolo aggiustamento in casa ceca, con Mensik che sale di un posto e raggiunge la diciottesima sedia, togliendo la stessa al connazionale Jiri Lehecka. Nella top 50 gli spostamenti più importanti come numero di posizioni perse o guadagnate sono in negativo le cinque di Munar (da 33 a 38) e di Fonseca (da 24 a 29). Questa la top 20, con punti e variazioni nella graduatoria.

PosizioneGiocatore NazionalitàPunti ATPVariazione
1Carlos AlcarazSpagna12050
2Jannik SinnerItalia11500
3Alexander ZverevGermania5105
4Novak DjokovicSerbia4780
5Felix Auger-AliassimeCanada4190
6Alex de MinaurAustralia4080+1
7Lorenzo MusettiItalia3990+1
8Ben SheltonUSA3960+1
9Taylor FritzUSA3840-3
10Jack DraperGran Bretagna2990
11Alexander BublikKazakistan2845
12Casper RuudNorvegia2750
13Daniil MedvedevRussia2710
14Alejandro Davidovich-FokinaSpagna2585
15Holger RuneDanimarca2580
16Andrey RublevRussia2510
17Karen KhachanovRussia2320
18Jakub MensikRep. Ceca2130+1
19Jiri LeheckaRep. Ceca2075-1
20Tommy PaulUSA2050

La top 20 del ranking ATP al 05/01/2026

Gli italiani: best ranking per Darderi, sale Musetti

Per quanto riguarda gli italiani, alle spalle dei due top ten nostrani Flavio Cobolli si conferma al gradino numero 22 e viene avvicinato da Luciano Darderi, che portandosi a livello 24 centra il best ranking; Lorenzo Sonego migliora di una posizione il 40 della settimana precedente, Matteo Berrettini sale di una poltrona al 55 ed è il primo degli italiani fuori dalla top 50. Bene anche Bellucci che migliora di tre posizioni e Travaglia, più in alto di cinque posti. Questi gli azzurri in top 200.

PosizioneGiocatorePunti ATPVariazione
2Jannik Sinner11500
7Lorenzo Musetti3990+1
22Flavio Cobolli1955
24Luciano Darderi1579+1
39Lorenzo Sonego1240+1
55Matteo Berettini945+1
61Matteo Arnaldi858
73Mattia Bellucci758+3
105Luca Nardi599+2
137Francesco Maestrelli439+2
139Andrea Pellegrino438+2
140Francesco Passaro436-2
148Matteo Gigante407
153Giulio Zeppieri402+1
189Stefano Travaglia308+5

Gli italiani in top 200 ATP al 05/01/2026

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Kudermetova: “Sinner è un robot, Alcaraz un creatore. Il tennis femminile merita rispetto”
Interviste
Il mondo del tennis piange Damian Kust, 26enne giornalista polacco affetto da una malattia rara
Personaggi
ATP Hong Kong, Sonego: “Sinner è l’esempio, noi italiani vogliamo fare qualcosa di speciale”
Interviste
Rune: “All’inizio ero davanti a Sinner e Alcaraz, ma non sono stato costante”
Interviste