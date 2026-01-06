Ranking ATP: sale Musetti, nuovo best ranking per Darderi

Il primo aggiornamento della stagione 2026 presenta per forza di cose minimi aggiustamenti nel ranking ATP, soprattutto nei piani alti, anche se i primi verdetti della United Cup si fanno sentire. Carlos Alcaraz raggiunge così la settimana numero 53 come leader del circuito con 12050 punti, 550 in più rispetto al numero due, che è ovviamente ancora Jannik Sinner. Il distacco dal resto del gruppo permane altissimo e il numero 3 Alexander Zverev denuncia un ritardo di ben 5395 punti dall’asso altoatesino.

Nelle immediate retrovie le tribolazioni di Taylor Fritz nel primo torneo a squadre della stagione fanno slittare l’americano indietro di ben tre posizioni, dalla sesta alla nona. Ad approfittarne sono dall’alto in basso De Minaur, Musetti – che quindi è nuovo numero 7 – e Shelton. Nella top 20 registriamo un piccolo aggiustamento in casa ceca, con Mensik che sale di un posto e raggiunge la diciottesima sedia, togliendo la stessa al connazionale Jiri Lehecka. Nella top 50 gli spostamenti più importanti come numero di posizioni perse o guadagnate sono in negativo le cinque di Munar (da 33 a 38) e di Fonseca (da 24 a 29). Questa la top 20, con punti e variazioni nella graduatoria.

Posizione Giocatore Nazionalità Punti ATP Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 12050 2 Jannik Sinner Italia 11500 3 Alexander Zverev Germania 5105 4 Novak Djokovic Serbia 4780 5 Felix Auger-Aliassime Canada 4190 6 Alex de Minaur Australia 4080 +1 7 Lorenzo Musetti Italia 3990 +1 8 Ben Shelton USA 3960 +1 9 Taylor Fritz USA 3840 -3 10 Jack Draper Gran Bretagna 2990 11 Alexander Bublik Kazakistan 2845 12 Casper Ruud Norvegia 2750 13 Daniil Medvedev Russia 2710 14 Alejandro Davidovich-Fokina Spagna 2585 15 Holger Rune Danimarca 2580 16 Andrey Rublev Russia 2510 17 Karen Khachanov Russia 2320 18 Jakub Mensik Rep. Ceca 2130 +1 19 Jiri Lehecka Rep. Ceca 2075 -1 20 Tommy Paul USA 2050

La top 20 del ranking ATP al 05/01/2026

Gli italiani: best ranking per Darderi, sale Musetti

Per quanto riguarda gli italiani, alle spalle dei due top ten nostrani Flavio Cobolli si conferma al gradino numero 22 e viene avvicinato da Luciano Darderi, che portandosi a livello 24 centra il best ranking; Lorenzo Sonego migliora di una posizione il 40 della settimana precedente, Matteo Berrettini sale di una poltrona al 55 ed è il primo degli italiani fuori dalla top 50. Bene anche Bellucci che migliora di tre posizioni e Travaglia, più in alto di cinque posti. Questi gli azzurri in top 200.

Posizione Giocatore Punti ATP Variazione 2 Jannik Sinner 11500 7 Lorenzo Musetti 3990 +1 22 Flavio Cobolli 1955 24 Luciano Darderi 1579 +1 39 Lorenzo Sonego 1240 +1 55 Matteo Berettini 945 +1 61 Matteo Arnaldi 858 73 Mattia Bellucci 758 +3 105 Luca Nardi 599 +2 137 Francesco Maestrelli 439 +2 139 Andrea Pellegrino 438 +2 140 Francesco Passaro 436 -2 148 Matteo Gigante 407 153 Giulio Zeppieri 402 +1 189 Stefano Travaglia 308 +5

Gli italiani in top 200 ATP al 05/01/2026