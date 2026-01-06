Ranking ATP: sale Musetti, nuovo best ranking per Darderi

Il primo aggiornamento della stagione 2026 presenta per forza di cose minimi aggiustamenti nel ranking ATP, soprattutto nei piani alti, anche se i primi verdetti della United Cup si fanno sentire. Carlos Alcaraz raggiunge così la settimana numero 53 come leader del circuito con 12050 punti, 550 in più rispetto al numero due, che è ovviamente ancora Jannik Sinner. Il distacco dal resto del gruppo permane altissimo e il numero 3 Alexander Zverev denuncia un ritardo di ben 5395 punti dall’asso altoatesino.
Nelle immediate retrovie le tribolazioni di Taylor Fritz nel primo torneo a squadre della stagione fanno slittare l’americano indietro di ben tre posizioni, dalla sesta alla nona. Ad approfittarne sono dall’alto in basso De Minaur, Musetti – che quindi è nuovo numero 7 – e Shelton. Nella top 20 registriamo un piccolo aggiustamento in casa ceca, con Mensik che sale di un posto e raggiunge la diciottesima sedia, togliendo la stessa al connazionale Jiri Lehecka. Nella top 50 gli spostamenti più importanti come numero di posizioni perse o guadagnate sono in negativo le cinque di Munar (da 33 a 38) e di Fonseca (da 24 a 29). Questa la top 20, con punti e variazioni nella graduatoria.
|Posizione
|Giocatore
|Nazionalità
|Punti ATP
|Variazione
|1
|Carlos Alcaraz
|Spagna
|12050
|2
|Jannik Sinner
|Italia
|11500
|3
|Alexander Zverev
|Germania
|5105
|4
|Novak Djokovic
|Serbia
|4780
|5
|Felix Auger-Aliassime
|Canada
|4190
|6
|Alex de Minaur
|Australia
|4080
|+1
|7
|Lorenzo Musetti
|Italia
|3990
|+1
|8
|Ben Shelton
|USA
|3960
|+1
|9
|Taylor Fritz
|USA
|3840
|-3
|10
|Jack Draper
|Gran Bretagna
|2990
|11
|Alexander Bublik
|Kazakistan
|2845
|12
|Casper Ruud
|Norvegia
|2750
|13
|Daniil Medvedev
|Russia
|2710
|14
|Alejandro Davidovich-Fokina
|Spagna
|2585
|15
|Holger Rune
|Danimarca
|2580
|16
|Andrey Rublev
|Russia
|2510
|17
|Karen Khachanov
|Russia
|2320
|18
|Jakub Mensik
|Rep. Ceca
|2130
|+1
|19
|Jiri Lehecka
|Rep. Ceca
|2075
|-1
|20
|Tommy Paul
|USA
|2050
La top 20 del ranking ATP al 05/01/2026
Gli italiani: best ranking per Darderi, sale Musetti
Per quanto riguarda gli italiani, alle spalle dei due top ten nostrani Flavio Cobolli si conferma al gradino numero 22 e viene avvicinato da Luciano Darderi, che portandosi a livello 24 centra il best ranking; Lorenzo Sonego migliora di una posizione il 40 della settimana precedente, Matteo Berrettini sale di una poltrona al 55 ed è il primo degli italiani fuori dalla top 50. Bene anche Bellucci che migliora di tre posizioni e Travaglia, più in alto di cinque posti. Questi gli azzurri in top 200.
|Posizione
|Giocatore
|Punti ATP
|Variazione
|2
|Jannik Sinner
|11500
|7
|Lorenzo Musetti
|3990
|+1
|22
|Flavio Cobolli
|1955
|24
|Luciano Darderi
|1579
|+1
|39
|Lorenzo Sonego
|1240
|+1
|55
|Matteo Berettini
|945
|+1
|61
|Matteo Arnaldi
|858
|73
|Mattia Bellucci
|758
|+3
|105
|Luca Nardi
|599
|+2
|137
|Francesco Maestrelli
|439
|+2
|139
|Andrea Pellegrino
|438
|+2
|140
|Francesco Passaro
|436
|-2
|148
|Matteo Gigante
|407
|153
|Giulio Zeppieri
|402
|+1
|189
|Stefano Travaglia
|308
|+5
Gli italiani in top 200 ATP al 05/01/2026