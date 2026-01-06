WTA Auckland: buon inizio per Cocciaretto, Parks superata in due set. Venus Williams esce per mano di Linette

Il tabellone dell’ASB Classic di Auckland si allinea al secondo turno con gli ultimi incontri di martedì e saluta il successo di Elisabetta Cocciaretto, che batte l’americana Alycia Parks e sfiderà ora Magda Linette, quinta testa di serie. La tennista di Porto San Giorgio bagna l’esordio stagionale con una vittoria in due frazioni, 6-2 7-5, ottenuta facendo molta attenzione a tenere in campo la prima battuta per non dare troppi spazi ai fendenti in ribattuta della potente rivale. Nel primo parziale Elisabetta strappa il servizio nel terzo gioco alla quarta opportunità dopo essersi portata vanamente sullo 0-40 e di nuovo si impone in ribattuta sul 4-2, chiudendo la faccenda in poco più di mezz’ora.

Lo 0-40 nel game d’apertura del secondo parziale questa volta si concretizza in break al terzo tentativo, ma Cocciaretto festeggia per poco tempo, cedendo subito a sua volta la battuta per la prima volta nel match; l’atleta statunitense si fa più pungente con la prima palla e incamera finalmente due game alla battuta senza affanni, cedendo il servizio per la quarta volta sul 3-3. Di nuovo il vantaggio per la marchigiana dura lo spazio di un game ma Elisabetta ha il coraggio di spingere ancora sulla seconda palla di Parks, costante sua debolezza nel match, e un nuovo break per l’azzurra arriva sul 5-5; Cocciaretto ha bisogno di quattro match point e tra il primo e il secondo c’è una palla per il 6-6 da annullare, ma il lieto fine si concretizza e l’appuntamento ora, come detto, è con Magda Linette.

In campo Venus

La tennista polacca ha messo fine sul nascere all’avventura della quarantacinquenne Venus Williams, che si arrende dopo due ore e un quarto di lotta e tre set, 6-4 4-6 6-2. La statunitense nata nel 1980 ha dimostrato di essersi preparata con ammirevole professionalità e ha impressionato per come ha messo sotto pressione la rivale spingendo mirabilmente con il rovescio sia incrociato che in lungolinea. Venus ha saputo recuperare da 2-5 prima di cedere per 6-4 la prima frazione e ha vinto con lo stesso punteggio la seconda; nel parziale decisivo ha poi scatenato l’entusiasmo del pubblico tenendo la battuta nel game iniziale con uno splendido dritto incrociato.

Linette ha chiuso il secondo gioco con un colpo del tutto simile, assolutamente spettacolare, e con un altro dritto ha annullato la palla break che avrebbe potuto dare il 3-1 all’americana. Da qui la tennista polacca è ripartita con sicurezza, giovandosi di un comprensibile calo atletico di Venus, che non ha più vinto nemmeno un game.

Negli incontri odierni si segnala l’affermazione di Elina Svitolina, prima testa di serie, che supera Varvara Gracheva con un netto 6-3 6-1 e affronterà negli ottavi Katie Boulter; la tedesca Seidel supera la neozelandese Barry 6-2 6-1 e al secondo turno incontrerà l’inglese Sonay Kartal, che estromette la favorita numero sei del seeding Janice Tjen per 6-1 6-7(4) 6-3.