La FITP diventa la prima Federazione sportiva italiana per ricavi

Il 2025 segna un anno storico per la Federazione Italiana Tennis e Padel, che per la prima volta diventa la prima federazione sportiva italiana per ricavi, superando anche la FIGC. Lo conferma il Sole 24 Ore.

Sulla scia dei successi sportivi degli azzurri, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha chiuso l’anno con un valore della produzione superiore ai 230 milioni di euro, contro poco più di 200 milioni stimati per il calcio, complice anche l’assenza di grandi eventi internazionali. Una crescita impressionante se si pensa che nel 2021 i ricavi erano la metà e che vent’anni fa faticavano a raggiungere i 50 milioni.

A trainare il boom sono stati soprattutto i trionfi sportivi: nel 2025 Jannik Sinner ha conquistato Australian Open e Wimbledon, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il Roland Garros in doppio, mentre il tennis italiano ha raccolto 11 titoli nei circuiti ATP e WTA, un record assoluto. L’Italia è stata inoltre l’unico Paese rappresentato in tutte le categorie delle Finals di Torino.

Numeri che certificano la fine di una lunga carestia sportiva e che si riflettono anche sull’impatto economico complessivo: secondo alcune stime, tennis e padel generano oltre 8 miliardi di euro l’anno in Italia.

Il movimento si propone ormai come vera alternativa al calcio: i praticanti sono 6,2 milioni contro i 6,5 del pallone, con 1,2 milioni di tesserati (più del triplo rispetto al 2020), oltre 4.400 circoli affiliati, più di 2.500 scuole di tennis e padel e circa 15mila tecnici. In crescita anche ufficiali di gara e pubblico: secondo Nielsen, gli sport della racchetta contano quasi 20 milioni di appassionati, appena sotto il calcio.

Un sorpasso che non è solo economico, ma culturale e sportivo, e che ridefinisce gli equilibri dello sport italiano.