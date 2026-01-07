United Cup, Swiatek: “Non mi sono mai sentita un’emergente”. Hurkacz: “Ogni partita sto meglio”

Reduci dal convincente trionfo contro l’Olanda nel secondo match dei gironi di United Cup, i protagonisti del team Polonia sono intervenuti in conferenza stampa. Toccando vari temi come la pressione per i giovani talenti, per bocca di Iga Swiatek, e lo stato di forma del rientrante Hubert Hurkacz.

D: Potete fare una breve anteprima dei vostri match contro de Minaur e Joint , e dirci cosa vi aspettate da quelle partite e quanto vi sentireste fiduciosi nel caso doveste giocare un doppio misto decisivo, pur non avendolo ancora disputato in questo torneo?

HUBERT HURKACZ: “Beh, Alex negli ultimi anni è stato ovviamente molto competitivo. Probabilmente è vicino, o ha già raggiunto, il miglior ranking della sua carriera. È rapidissimo, si muove in campo in modo incredibile. Sarà una bella sfida, soprattutto con il pubblico australiano. Sarà molto divertente e non vedo l’ora di giocarla“

IGA SWIATEK: “Ho già giocato contro Maya a Seoul, ma ogni partita è una storia diversa. So che tipo di palla tira, ma sono sicura che anche lei ormai conosce la mia. Dovrò prepararmi tatticamente guardando le sue ultime partite e sarò pronta. Per quanto riguarda il doppio misto, ci penseremo più avanti, dopo i singolari. Dobbiamo concentrarci prima su quello e poi vedremo“.

D.: Iga, c’è molta attenzione attorno a Maya, è molto giovane e i tifosi sono entusiasti di vederla giocare. Tu sei ormai una stella affermata. Riesci a tornare con la mente al periodo in cui eri tu la giovane emergente contro giocatrici più affermate?

IGA SWIATEK: “A dire il vero non mi sono mai vista come una ‘stella emergente’, sai. Cercavo solo di giocare al meglio da sfavorita. Onestamente era molto divertente, e mi manca un po’ quel periodo. Ricordo quando giocavo contro Ash (Barty, ndr): sentivo quanto fosse forte quando era numero uno del mondo, così solida, ed è stata davvero una fonte di ispirazione per me”

“Essere outsider, avere quella freschezza tipica di chi sta emergendo, penso sia fantastico. È il momento in cui migliori di più come giocatrice. Credo che Maya sia proprio in quella fase della carriera e stia facendo molto bene. Mi sembra anche una persona intelligente e umile, cosa molto importante secondo me. Le auguro tutto il meglio… ma non tra due giorni“

D.: Hubi, hai detto in campo che ti sentivi bene in allenamento, ma che non sai mai davvero a che livello sei finché non giochi. Quanto è emozionante sapere che sei solo all’inizio, ma stai già esprimendo un livello così alto?

HUBERT HURKACZ: “È molto, molto emozionante. Come ho detto, non sapevo davvero cosa aspettarmi da me stesso. Ci si aspetta sempre tanto, ma poi la realtà può essere diversa. Ho ancora bisogno di tempo per migliorare, sviluppare alcune cose e giocare partite. Sono molto felice di essere riuscito a confermare la vittoria della prima partita contro Sasha con la prestazione di oggi, giocando un match piuttosto solido. Sono semplicemente entusiasta per la prossima sfida“