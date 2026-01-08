United Cup, Belgio in semifinale: Bergs apre la strada, Mertens chiude il cerchio

United Cup

Belgio b. Repubblica Ceca 2-0

Bergs trascina il Belgio

Alexander Bergs regala un’altra grande soddisfazione al Belgio, battendo Mensik con il punteggio di 6-2 7-6(4). Una prestazione solida e concreta, in cui il giovane belga ha messo in mostra la sua freddezza nei momenti decisivi, conquistando un punto fondamentale per la squadra. Il match è stato un chiaro segnale di fiducia per il Belgio, che ora vede le semifinali a portata di mano.

Un tie-break da manuale

Dopo un primo set dominato senza patemi, Bergs ha dovuto alzare l’asticella nel secondo, affrontando un Mensik più aggressivo e determinato. Il tie-break ha messo in mostra il carattere del belga, capace di mantenere la calma e chiudere la partita senza concedere respiro all’avversario. La profondità del proprio tennis è stata senza dubbio la chiave del successo.

Con questa vittoria, la squadra belga si trova a un solo match dalle semifinali a Sydney, e Bergs ha confermato di essere un elemento prezioso per il gruppo. Ora la concentrazione sarà tutta sul prossimo incontro, ma il morale è alle stelle: grazie a prestazioni come questa, il Belgio può davvero sognare in grande in questa competizione.

Bergs does it again for Belgium! 🇧🇪



He beats Mensik 6-2 7-6 to move his country one match from the semi-finals in Sydney

Mertens non molla: rimonta su Krejcikova e Belgio in semifinale

Nella seconda sfida della giornata, valida per il singolare femminile, Elise Mertens ha firmato il punto che ha mandato il Belgio in semifinale al termine di un match – conclusosi con il punteggio di 5-7 6-1 7-5 – combattuto e ricco di cambi di inerzia. La belga ha faticato nel primo set, soffrendo la solidità e le variazioni di Barbora Krejcikova, che è riuscita a spuntarla al tie-break con il punteggio di 7-5, sfruttando qualche incertezza di troppo da parte della rivale.

La reazione di Mertens non si è fatta attendere: nel secondo parziale la giocatrice belga ha alzato sensibilmente il livello del proprio tennis, prendendo il controllo degli scambi e lasciando pochissimo spazio alla ceca. Il 6-1 finale racconta bene l’andamento del set, dominato in lungo e in largo dalla belga, più aggressiva e molto più efficace sia in risposta sia negli scambi prolungati da fondo campo.

Nel terzo e decisivo set è stata ancora Krejcikova a partire meglio, portandosi avanti 2-1 dopo i primi tre game, ma Mertens ha dimostrato grande maturità e tenuta mentale. Senza mai perdere lucidità, ha progressivamente ribaltato l’inerzia dell’incontro, strappando il servizio all’avversaria nel momento decisivo e chiudendo 7-5 dopo una vera battaglia. Un successo pesantissimo, che vale il secondo punto per il Belgio e la qualificazione alle semifinali, coronando una prestazione di grande carattere e determinazione.