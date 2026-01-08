ATP

United Cup, Belgio in semifinale: Bergs apre la strada, Mertens chiude il cerchio

Il Belgio supera la Repubblica Ceca grazie alle vittorie di Bergs e Mertens e conquista l’accesso alle semifinali

Di Francesco De Salvin
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Zizou Bergs – Coppa Davis 2025 (foto via Twitter @atptour)

United Cup

Sezioni
Belgio b. Repubblica Ceca 2-0Bergs trascina il BelgioUn tie-break da manuale

Belgio b. Repubblica Ceca 2-0

Bergs trascina il Belgio

Alexander Bergs regala un’altra grande soddisfazione al Belgio, battendo Mensik con il punteggio di 6-2 7-6(4). Una prestazione solida e concreta, in cui il giovane belga ha messo in mostra la sua freddezza nei momenti decisivi, conquistando un punto fondamentale per la squadra. Il match è stato un chiaro segnale di fiducia per il Belgio, che ora vede le semifinali a portata di mano.

Un tie-break da manuale

Dopo un primo set dominato senza patemi, Bergs ha dovuto alzare l’asticella nel secondo, affrontando un Mensik più aggressivo e determinato. Il tie-break ha messo in mostra il carattere del belga, capace di mantenere la calma e chiudere la partita senza concedere respiro all’avversario. La profondità del proprio tennis è stata senza dubbio la chiave del successo.

Con questa vittoria, la squadra belga si trova a un solo match dalle semifinali a Sydney, e Bergs ha confermato di essere un elemento prezioso per il gruppo. Ora la concentrazione sarà tutta sul prossimo incontro, ma il morale è alle stelle: grazie a prestazioni come questa, il Belgio può davvero sognare in grande in questa competizione.

Mertens non molla: rimonta su Krejcikova e Belgio in semifinale

Nella seconda sfida della giornata, valida per il singolare femminile, Elise Mertens ha firmato il punto che ha mandato il Belgio in semifinale al termine di un match – conclusosi con il punteggio di 5-7 6-1 7-5 – combattuto e ricco di cambi di inerzia. La belga ha faticato nel primo set, soffrendo la solidità e le variazioni di Barbora Krejcikova, che è riuscita a spuntarla al tie-break con il punteggio di 7-5, sfruttando qualche incertezza di troppo da parte della rivale.

La reazione di Mertens non si è fatta attendere: nel secondo parziale la giocatrice belga ha alzato sensibilmente il livello del proprio tennis, prendendo il controllo degli scambi e lasciando pochissimo spazio alla ceca. Il 6-1 finale racconta bene l’andamento del set, dominato in lungo e in largo dalla belga, più aggressiva e molto più efficace sia in risposta sia negli scambi prolungati da fondo campo.

Nel terzo e decisivo set è stata ancora Krejcikova a partire meglio, portandosi avanti 2-1 dopo i primi tre game, ma Mertens ha dimostrato grande maturità e tenuta mentale. Senza mai perdere lucidità, ha progressivamente ribaltato l’inerzia dell’incontro, strappando il servizio all’avversaria nel momento decisivo e chiudendo 7-5 dopo una vera battaglia. Un successo pesantissimo, che vale il secondo punto per il Belgio e la qualificazione alle semifinali, coronando una prestazione di grande carattere e determinazione.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Brisbane, Collignon sorprende Dimitrov, fuori anche Norrie
ATP
Qinwen Zheng salterà l’Australian Open: “Non ho ancora raggiunto la condizione che mi ero prefissata”
WTA
WTA Brisbane, Sabalenka: “Continuerò a saltare eventi obbligatori anche se so che mi multeranno”
Interviste
Australian Open, Wawrinka a sorpresa: “Non è facile per Kyrgios, ma ha ottenuto risultati sorprendenti”
Interviste