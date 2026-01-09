ATP Brisbane: Medvedev rimonta Majchrzak, Mpetshi Perricard perde da Kovacevic

Molto combattuta la partita tra Daniil Medvedev e Kamil Majchrzak. Il polacco, n. 59 del ranking, era stato ripescato come lucky loser dopo il ritiro di Matteo Arnaldi, battendo Altmaier e Opelka. Il n. 13 aveva invece superato Fucsovics e Tiafoe senza troppe difficoltà, continuando la lenta ripresa dal calo nelle prestazioni che nel 2025 era iniziato proprio in Australia, dopo la sconfitta subita da Tien all’Australian Open. Ci si aspettava insomma una partita diversa, più lineare nel risultato e senz’altro più facile per il campione Slam.

La vittoria di Medvedev

E invece il n.1 del seeding si è improvvisamente trovato in difficoltà, dopo che sul 2-1 del primo set Majchrzak gli ha strappato il servizio alla prima palla break disponibile. Nonostante il controbreak immediato del russo, il primo parziale si è trascinato fino al tie-break, dove il polacco ha avuto la meglio per 7-6(4). Nel secondo set Medvedev ha alzato il livello, mostrando un gioco più aggressivo, portandosi avanti sul 3-2 e chiudendo il parziale a 6-3. Nel terzo set, il russo ha tolto il servizio all’avversario già nel game di apertura, consolidando il vantaggio sul 3-1 e chiudendo l’incontro con il punteggio di 6(4)-7 6-3 6-2, dopo due ore e un quarto di gioco.

A fine partita, Medvedev ha lodato la qualità del gioco espresso dall’avversario e si è detto soddisfatto della sua performance: “È stata una partita di altissimo livello, probabilmente da top 10 per la qualità dell’esecuzione dei colpi. Sono contento di come ho giocato: c’è stato solo un game, nel primo set, in cui avrei potuto servire meglio. Penso che tutti i miei colpi siano stati buoni; in preparazione abbiamo lavorato un sacco sul serve and volley e oggi sono sceso a rete ogni volta che ne ho avuto l’occasione”.

Majchrzak ha giocato in modo straordinario nel primo set. C’è stato un momento in cui ho pensato: se gioca così anche nel secondo set, forse vincerà, perché è il giocatore migliore tra noi due. Ma perdere fa parte del gioco: sono scontento solo quando non gioco al meglio. Sono soddisfatto di come sto giocando ora e non vedo l’ora di disputare la semifinale”.

Pat Rafter Arena

Brandon Nakashima batte Raphaël Collignon 6-3 6-3 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Si interrompe così la striscia di vittorie del belga che dalle qualificazioni era arrivato ai quarti di finale senza perdere un set, e prendendosi lo scalpo illustre di Grigor Dimitrov. L’inizio della partita sembrava far presagire un risultato diverso, con lo statunitense che fatica a mantenere i suoi turni di battuta, salvando complessivamente cinque break point nel primo set. Sul 40-30 del 3-2, però, Nakashima riesce a sfruttare la seconda palla break concessagli dall’avversario, per chiudere poi senza difficoltà il primo parziale a 6-3.

Nel secondo set, il belga perde il servizio già al primo game, non riuscendo poi a sfruttare la prima palla break concessagli sul 3-2. Il n.33 continua così la sua striscia di vittorie a Brisbane al secondo set: il 10 gennaio alle 4 (ora italiana) si scontrerà in semifinale con il compatriota Kovacevic.

Derby monomane e all-American

Nonostante i ben ventiquattro ace in partita, Giovanni Mpetshi Perricard si ferma ai quarti di finale del torneo, dopo che Aleksandar Kovacevic l’ha battuto 7-6(3) 4-6 6-3 in quasi due ore di gioco. Al tie-break del primo set, il francese non riesce a sfruttare la sua arma migliore, il servizio, subendo subito un minibreak dopo aver cercato di chiudere in risposta con un dritto troppo lungo.

Nel secondo set, Mpetshi Perricard sembra mostrare maggiore pazienza, accettando di allungare gli scambi e aumentando le discese a rete. La decisione paga subito con un break sul 40-15 al primo game, permettendo al francese di iniziare con un vantaggio mantenuto poi per tutto il resto del set.

Nel terzo set Kovacevic aumenta l’aggressività del suo gioco, attaccando con continuità il rovescio a una mano del francese, per poi chiudere la partita al primo match point. Un’altra vittoria sofferta per lo statunitense, che in semifinale se la vedrà contro Brandon Nakashima.

Lo scontro all-American tra Sebastian Korda e Alex Michelsen si risolve in favore del più giovane: Michelsen batte Korda 6-3 7-6(7) dopo un’ora e quaranta di gioco. Sul 2-1 del primo set, Michelsen riesce a vincere la seconda palla break, grazie a una volée di rovescio a rete che manda Korda a terra. Il secondo set è più combattuto: si va al tie dove Michelsen spreca tre match point, facendosi rimontare 6-6. Sul 7-6 di vantaggio, però, Korda si fa raggiungere da Michelsen con un rovescio a rete. La partita si chiude al successivo match point, con il dritto lungolinea del classe 2000 che termina lungo. È la prima volta che il classe 2004 arriva in semifinale a Brisbane. Dopo le vittorie contro Tien e Korda, al prossimo turno si troverà davanti Medvedev: la semifinale si giocherà il 10 gennaio alle 9:30 ora italiana.

Silvia Frigeni