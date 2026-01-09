Australian Open, ultimo ballo per Wawrinka: Stan ha ottenuto la wild card!

La leggenda tornerà a Melbourne. Stanislas Wawrinka, vincitore dell’Open d’Australia nel 2014, giocherà per un’ultima volta dinanzi al caloroso pubblico australiano. Una notizia più che attesa da tutto il cosmo tennistico, che durante il corso delle ultime settimane, non riusciva a capacitarsi del fatto che non fosse ancora stata ufficializzata la presenza dello svizzero a Melbourne. Ma a pochi giorni dall’inizio del primo slam dell’anno, ecco il comunicato ufficiale dell’Australian Open, che ha deciso di regalare l’accesso diretto in main draw a Stan The Man e agli australiani Jordan Thompson e Christopher O’Connell.

STAN THE MAN – one last time at the #AusOpen, our final wildcard 💙@stanwawrinka pic.twitter.com/OFDngseCmR — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2026

Wawrinka: “L’Australian Open 2014 è stato il momento clou della mia carriera”

L’alba dell’ultima stagione della carriera di Wawrinka è iniziata con una splendida vittoria ottenuta ai danni del francese Rinderknech, e il 40enne di Losanna sta dando man forte alla sua nazionale nella prestigiosa competizione della United Cup, dove la Svizzera è ancora in lizza per la vittoria. Un’ottima preparazione in vista della trasferta a Melbourne, sede di ricordi strabilianti per Stan.

“Vincere l’Australian Open nel 2014, il mio primo titolo del Grande Slam, è stato il momento clou della mia carriera, quindi sono incredibilmente grato di aver ricevuto questa wild card – ha dichiarato – Alcuni dei miei ricordi più belli legati al tennis provengono da Melbourne e sento davvero un forte legame con la città e con i tifosi. Avere la possibilità di giocare l’AO all’inizio del mio ultimo anno nel circuito significa molto per me. Ringrazio Tennis Australia per questa opportunità e non vedo l’ora di tornare sul campo del Melbourne Park”.

Ogni tappa di questa annata avrà un sapore diverso per Stan, che onorerà senz’altro ogni minuto della sua presenza su un campo da tennis, tentando di emozionare ancora – come ha sempre fatto – sino all’ultimo scambio della sua carriera.