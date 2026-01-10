United Cup: Gauff stritola Swiatek e tiene in vita gli USA

Polonia USA 1-1

Dopo aver assistito al trionfo della Svizzera sul Belgio, Polonia e USA si contendono l’ultimo posto a disposizione per la finalissima della United Cup 2026, che quest’anno sta regalando match parecchio spettacolari. Tra le note positive dell’edizione corrente v’è certamente Hubi Hurkacz, il gigante buono che è tornato ad imporre il suo tennis potente dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo per diversi mesi l’anno passato. Il singolare maschile tra USA e Polonia, ha visto protagonista proprio l’ex numero 6 del ranking – scivolato attualmente in 83^ posizione – il quale ha avuto la meglio su Taylor Fritz, battuto con un doppio 7-6. Il testimone è passato a Gauff, che ha risposto alla chiamata con una prestazione da Urlo. Iga sconfitta cun netto 6-4 6-2, il tie, adesso, si deciderà al doppio misto.

H. Hurkacz b. T. Fritz 7-6(1) 7-6(2)

Si è parlato molto negli scorsi giorni delle condizioni non ottimali di Taylor Fritz, che da tempo ormai porta con sé gli strascichi di un infortunio al ginocchio che non cessa di turbarlo. La versione non al 100% del talentuoso tennista statunitense è andata a sbattere contro il possente polacco, oramai candidatosi come “mina vagante” del prossimo Australian Open, in virtù degli straordinari risultati che sta ottenendo nella United Cup.

Sconfitto soltanto da de Minaur nella giornata di venerdì, Hubi, non si è affatto tirato indietro contro Fritz, risultando inamovibile al servizio. Taylor non è stato da meno alla battuta, ma in ciascuno dei due tiebreak disputati, Hurkacz ha mostrato di avere qualcosa in più in questo match. Un solo punto conquistato da Fritz nel primo tiebreak, e due soltanto nel corso del secondo. Hubi consegna il vantaggio alla Polonia, che adesso si affida a Iga Swiatek per volare in finale!

C. Gauff b. I. Swiatek 6-4 6-1

Performance da incorniciare per Coco Gauff, la quale, ogni qualvolta che vede di fronte a sé Iga Swiatek, s’infiamma. In quel di Sydney, la statunitense ha confezionato la quarta vittoria consecutiva ai danni della numero due del mondo, vessata dal tennis sublime di Coco. Dopo un primo set combattuto, nel quale Gauff ha sempre comandato, portandolo a casa per 6-4, il secondo ha visto l’americana cambiare passo. I turni di servizio di Iga sono diventati infernali per quest’ultima, travolta dalla veemenza dei colpi dell’avversaria, semplicemente scatenata da fondo campo. La disperazione ha assalito Swiatek, disabituata a ritrovarsi in queste situazioni critiche di punteggio, e incapace di minimizzare gli errori – nonostante un break sul finale – e neutralizzare l’entusiasmo di Gauff, che con un 6-2 messo a segno nel secondo set ha consegnato il punto del pareggio agli USA.