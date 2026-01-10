WTA Auckland: Xinyu Wang cancella un match point e rimonta Eala. Sfiderà Svitolina in finale

L’ASB Classic di Auckland conosce le sue due finaliste. Il WTA 250 neozelandese proponeva dei penultimi atti piuttosto interessanti: quello tra Alexandra Eala e Xinyu Wang e la sfida di cartello, tra la prima e la terza favorita del tabellone, Elina Svitolina e Iva Jovic. Se da una parte il pronostico è stato rispettato, dall’altra una delle due giocatrici è uscita vittoriosa in rimonta dopo un match al cardiopalma.

[1] E. Svitolina b. [3] I. Jovic 7-6(5) 6-2

È durata un solo set la resistenza di Iva Jovic. La neo 18enne americana è uscita sconfitta contro la prima testa di serie del torneo, Elina Svitolina. La veterana ucraina, nel loro primo confronto diretto, ha avuto la meglio per 7-6(5) 6-2 in poco più di un’ora e mezza di tennis. Il primo parziale ha visto l’attuale numero 35 al mondo (30 virtuale dal prossimo lunedì, suo best ranking) partire forte con un 3-0 pesante. Nonostante la rimonta della sua avversaria, Jovic si è procurata l’opportunità di servire per chiudere il parziale. Ma non l’ha concretizzata e al tie-break, dopo aver cancellato quattro set point di fila alla rivale, si è dovuta arrendere.

Il secondo parziale, invece, è filato via liscio per la 13esima tennista in classifica (12 dal prossimo aggiornamento del ranking), che torna così in finale a Auckland dopo due anni. Nel 2024, infatti, perse all’ultimo atto contro Coco Gauff. Per Jovic si tratta della quinta sconfitta su altrettanti match disputati contro top 20. Diversamente, Svitolina accede quindi alla sua 23esima finale WTA, la 16esima su cemento.

[7] Xin. Wang b. [4] A. Eala 5-7 7-5 6-4

Più equilibrata è stata invece l’altra semifinale, che ha visto misurarsi per la prima volta l’una contro l’altra Xinyu Wang e Alexandra Eala. A venirne a capo con il successo è stata la tennista cinese, in rimonta, per 5-7 7-5 6-4 a seguito di circa due ore e trequarti di gioco. Nonostante un primo set perso dopo essere stata avanti 5-1, Wang non si è scoraggiata nel secondo parziale, anche quando da 3-1 si è trovata in svantaggio 3-5 dovendo persino cancellare un match point nel nono gioco. Riuscita a riemergere prima che fosse troppo tardi, la cinese ha poi allungato subito nella frazione decisiva, dove ha tremato verso la fine, salvo poi riuscire a chiudere un match in cui ci sono stati tredici break complessivi.

Se con la seconda di servizio entrambe hanno terminato la partita con percentuali negative, con la prima ambedue si sono comportate abbastanza bene. Soprattutto Wang, brava a sferrare 10 ace e a vincere circa 2 punti su 3 con questa in campo. La tennista filippina, che per la sua Nazione aveva vinto di recente i Giochi del sud est asiatico, esce quindi con l’amaro in bocca da questo torneo, ma avrà la certezza di entrare per la prima volta in top 50 da lunedì prossimo.

Wang, invece, è sicura di salire quantomeno al numero 43 del mondo (in passato è stata 32), lei che nel 2025 non aveva vinto neanche una partita nei tabelloni principali di questo swing oceanico. Il suo record nelle semifinali WTA, poi, non era di certo tra i migliori (1-8). Ma con pazienza e determinazione è venuta a prendersi la sua seconda finale nel circuito maggiore, la prima su cemento. Contro Svitolina partirà da sfavorita. Nel tennis, però, mai dire mai.