Australian Open: otto azzurri e sei azzurre nelle qualificazioni, derby Maestrelli-Giustino. Bronzetti n° 2

Alle 4:00 italiane di domenica 11 gennaio è stato effettuato il sorteggio dei tabelloni di qualificazione maschile e femminile dell’Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Si giocherà a Melbourne Park da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio: serviranno tre vittorie per prendersi uno dei 16 posti disponibili nel main draw, che scatterà domenica 18 gennaio.

Australian Open, qualificazioni maschili: si rivede Cecchinato, subito un derby

Il quadro degli italiani al 1° turno

[24] Francesco Maestrelli (ITA) vs Lorenzo Giustino (ITA)

[26] Andrea Pellegrino (ITA) vs Dane Sweeny (AUS)

[27] Francesco Passaro (ITA) vs Mark Lajal (EST)

Marco Cecchinato (ITA) vs [7] Alexander Blockx (BEL)

Giulio Zeppieri (ITA) vs Dan Added (FRA)

Stefano Travaglia (ITA) vs [WC] Blake Ellis (AUS)

Focus sui match più attesi

Cecchinato-Blockx è, sulla carta, l’accoppiamento più duro: il siciliano torna a Melbourne nelle qualificazioni e trova subito il belga , testa di serie n. 7, reduce dal titolo al Challenger di Canberra e già indicato dagli addetti ai lavori come uno dei giovani più interessanti del circuito.

Per il giovane Federico Cinà il sudafriacano Lloyd Harris, nome da cemento e con esperienza nei grandi palcoscenici. Pellegrino-Sweeny e Passaro-Lajal: due sfide diverse ma entrambe potenzialmente scivolose. L’australiano arriva con l’energia del pubblico di casa (ed è stato tra i protagonisti di un siparietto diventato virale a Brisbane con Reilly Opelka), mentre l’estone è un classe 2003 che nei Major ha già dimostrato di poter stare sul livello. Sul fondo del tabellone, Travaglia affronta la wild card Blake Ellis, mentre Zeppieri trova il francese Dan Added.

Australian Open, qualificazioni femminili: Bronzetti testa di serie n.2

Sei le italiane nel tabellone di qualificazione, con i riflettori che sono puntati su Lucia Bronzetti, testa di serie n.2. L’azzurra a Melbourne, nel tabellone principale, non è mai andata oltre il secondo turno (traguardo raggiunto in due occasioni, nel 2022 e nel 2025) l’esordio, però, non è di quelli “morbidi”: dall’altra parte della rete ci sarà Aliona Bolsova Zadoinov, ex top 100 spagnola capace in passato di firmare exploit importanti, come il sorprendente approdo agli ottavi del Roland Garros 2019, senza però riuscire poi a dare continuità a quel picco di rendimento.

Anche Lucrezia Stefanini, testa di serie n. 26, torna a Melbourne con un ricordo speciale: proprio qui, nel 2023 aveva centrato la prima vittoria in carriera in un tabellone principale Slam, contro Tatjana Maria. La 27enne di Carmignano riparte ora dalle qualificazioni contro l’olandese Eva Vedder, che a livello Major non è ancora riuscita a sbloccarsi: finora, infatti, non ha mai vinto un match negli Slam, né in main draw né nelle qualificazioni. Completa il pacchetto azzurro un gruppo variegato, tra esperienza e voglia di scalare posizioni: Nuria Brancaccio contro Stoiana, Camilla Rosatello contro Mikulskyte, Jessica Pieri contro Harmony Tan e Silvia Ambrosio contro la messicana Sanchez. Sei strade diverse, un unico obiettivo: imboccare la corsia giusta per arrivare a giovedì con la possibilità di giocarsi, in un turno secco, l’ingresso nel tabellone principale.

Il quadro delle italiane al 1° turno

[2] Lucia Bronzetti (ITA) vs Aliona Bolsova Zadoinov (ESP)

[26] Lucrezia Stefanini (ITA) vs Eva Vedder (NED)

Nuria Brancaccio (ITA) vs Mary Stoiana (USA)

Silvia Ambrosio (ITA) vs Ana Sofia Sanchez (MEX)

Camilla Rosatello (ITA) vs Justina Mikulskyte (LTU)

Jessica Pieri (ITA) vs Harmony Tan (FRA)