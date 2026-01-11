Kudermetova fa chiarezza: “A Capodanno ho subito un intervento chirurgico”

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, Veronika Kudermetova ha voluto chiarire i motivi della sua assenza dai tornei nelle ultime settimane. “Cari amici – scrive la tennista russa – negli ultimi giorni sono circolate molte ipotesi sulla mia assenza dai tornei. Voglio chiarire personalmente la situazione”.

“Cari amici! negli ultimi giorni sono circolate molte ipotesi sulla mia assenza dai tornei. Voglio chiarire personalmente la situazione. Molti di voi sanno che gli ultimi due o tre anni sono stati molto difficili per me: gli infortuni, poi la ricerca di qualcosa di nuovo nel mio tennis – rappresentare con dignità la mia Repubblica e la mia città – ho iniziato a rimettermi completamente sui binari sportivi. Ma, ahimè, l’Onnipotente ha i suoi piani per ognuno di noi. A Capodanno, ho subito un intervento chirurgico. Di cosa si trattasse, resterà il mio piccolo segreto personale“.

“Nel perseguire risultati e vittorie, ho completamente smesso di prestare attenzione alla mia salute. È così difficile fermarsi quando senti di essere in crescita e quando tutto sembra funzionare. È arrivato il momento di fermarmi un po’ e finalmente prendermi cura di me stessa e del mio corpo: cura, recupera, riempi il tuo mondo interiore di nuova energia. Tornare, in uno stato rinnovato, ma ancora più forte!”.