WTA Adelaide: forfait eccellenti e tabellone aperto alle sorprese

Il WTA 500 di Adelaide si conferma come una delle tappe più importanti in vista dell’Australian Open. Negli ultimi anni il torneo ha regalato vittorie importanti a campionesse Slam e top player, diventando un banco di prova fondamentale per valutare forma e condizione a poche settimane dal primo Major dell’anno.

Forfait e nuove gerarchie

Jessica Pegula e Marta Kostyuk hanno deciso di non scendere in campo ad Adelaide: la prima per gestire energie e punti in vista del primo Slam dell’anno, la seconda per prendersi una settimana di riposo dopo la finale a Brisbane. Mirra Andreeva subentra come terza testa di serie e beneficia di un bye nel primo turno, garantendosi l’accesso diretto agli ottavi e modificando gli equilibri del tabellone.

Questo cambio di gerarchie rende il tabellone più aperto e aumenta le possibilità per altre giocatrici di emergere, trasformando Adelaide in un torneo ancora più imprevedibile e appetibile per chi cerca punti e fiducia prima del Major oceanico.

Madison Keys, nella metà opposta del tabellone (sarà la testa di serie numero 2), cerca continuità e risultati prima di Melbourne, pronta a confermare il proprio valore.

Primi turni e possibili sorprese

Nonostante le assenze, il torneo promette incontri di alto livello fin dai primi turni. Match come Kasatkina-Sakkari sono già destinati a catturare l’attenzione, mentre nella parte bassa del tabellone Samsonova e Vondrousova potrebbero dare vita a un duello piuttosto equilibrato. Non ci sono italiane nelle qualificazioni, ma la competizione resta molto aperta e ogni turno potrebbe riservare colpi di scena, con outsider pronte a sorprendere e giocatrici più quotate chiamate a confermare il proprio valore prima dello Slam australiano.