WTA Auckland: Svitolina supera Wang per il titolo numero 19 in carriera

[1] E. Svitolina b. [7] X. Wang 6-3 7-6(6)

Elina Svitolina fa 19. La numero 13 del mondo si impone in due set, con il punteggio di 6-3 7-6(6), su Xinyu Wang, 57 WTA, e mette in bacheca il trofeo dell’ASB Classic di Auckland. Si tratta del 19esimo titolo – il decimo sul cemento outdoor – in 23 finali disputate per l’ucraina, che proprio in Nuova Zelanda ha fatto registrare una delle quattro sconfitte all’ultimo atto – nel 2024 si è arresa a Coco Gauff.

Svitolina torna, così, al successo dopo nove mesi dall’ultimo titolo, quello conquistato a Rouen nell’aprile del 2025, e scala di una posizione nel ranking: sarà numero 12 del mondo al prossimo aggiornamento delle classifiche, avvicinandosi ulteriormente alla top 10. Elina è una delle mamme del circuito e il trofeo di Auckland è il terzo in quattro finali da quando è rientrata dopo la maternità.

Contro Wang, la prima forza del seeding gioca la consueta partita solida e ordinata. Al servizio viene fuori dalle difficoltà con grande personalità: sono 7 gli ace messi a referto, al cospetto di 3 doppi falli – Wang invece sono 5 gli ace e un solo doppio fallo. Statistiche che restituiscono un match equilibrato, deciso dai dettagli.

Il match

A risolvere il primo set è il break che Svitolina riesce a conquistare nel sesto game. Eppure la partita si apre con qualche incertezza da parte dell’ucraina, che nel gioco inaugurale offre a Wang una palla break, non concretizzata dalla cinese. Il parziale è avaro di ulteriori occasioni e Svitolina può chiudere senza pressioni per 6-3.

Nella seconda frazione di gioco è nuovamente la settima testa di serie la prima ad avere chance di strappare il servizio alla sua avversaria: sul 2-1 ha ben tre palle break che potrebbero indirizzare il set, ma non riesce a capitalizzarne neppure una. Nel settimo game, allora, è Wang a rischiare, ma si salva anche lei. Serve il tiebreak per dipanare ogni dubbio. Xinyu non sfrutta il vantaggio iniziale di 3-0 e subisce l’immediata rimonta da parte di Svitolina, che nel momento decisivo si porta avanti di un minibreak e chiude per 8 punti a 6.

È il secondo successo di Elina su Wang in altrettanti scontri diretti.