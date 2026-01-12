ATP Auckland: Comesana avanza, sarà lui il primo ostacolo di Shelton

Scatta anche l’ATP 250 di Auckland, ultimo passaggio prima di Melbourne e, nei fatti, torneo chiave della settimana che accompagna il circuito verso l’Australian Open. Una partenza ancora in sordina, con le teste di serie principali in attesa di fare il loro ingresso, ma con già qualche indicazione interessante emersa dai primi cinque incontri di tabellone.

La parte alta inizia a prendere forma attorno al nome di Ben Shelton, che conosce già il suo primo avversario: sarà l’argentino Francisco Comesana, solido e concreto nel superare il francese Valentin Royer. Non solo: lo stesso spicchio di tabellone ha già definito l’intero secondo turno, offrendo una prima fotografia piuttosto chiara dei valori in campo.

Dentro c’è anche la rimonta di Sebastian Baez, che ha dovuto lavorare più del previsto contro il qualificato americano Emilio Nava. Il 4-6 7-5 6-3 finale racconta di una partita girata su pochi punti, con Nava che tra secondo e terzo set avrà più di un rimpianto per non aver chiuso il colpo. Per Baez, però, la conferma di una solidità ormai abituale a questi livelli.

Al secondo turno sarà ancora sfida a stelle e strisce, perché avanza anche Jenson Brooksby, ordinato e senza sbavature contro la wild card di casa James Watt: 25 anni, ranking lontano e un’omonimia curiosa con un celebre scozzese del Settecento, ma poco spazio per il romanticismo in campo, dove l’americano ha gestito con maturità.

Nella parte bassa del tabellone giornata positiva per Cameron Norrie, che supera senza grandi scosse il qualificato francese Hugo Gaston con un doppio 6-3 6-4. Un successo pulito, in linea con l’idea di un Norrie che cerca ritmo e continuità più che acuti spettacolari in vista di Melbourne.

Decisamente meno felice, invece, il bilancio complessivo della giornata per la Francia, che chiude con uno 0 su 3. A completare il quadro c’è infatti l’eliminazione di Adrian Mannarino, sorpreso dal qualificato americano Eliot Spizzirri: 6-4 6-3 il punteggio, con l’inerzia del match sempre dalla parte del nativo del Connecticut.

Questi i risultati in dettaglio:

Comesana (ARG)-Royer (FRA) 6-4 6-4

Brooksby (USA)-Watt (NZL) [WC] 6-4 6-3

Baez (ARG) [7]-Nava (USA) [Q] 4-6 7-5 6-3

Norrie (GBR) [5]-Gaston (FRA) [Q] 6-3 6-4

Spizzirri (USA) [Q]-Mannarino (FRA) 6-4 6-3