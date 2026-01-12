Australian Open, qualificazioni maschili: Passaro e Zeppieri avanti, Pellegrino subito fuori

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio dell’Australian Open 2026: lunedì 18 gennaio Melbourne tornerà ad essere il centro del mondo del tennis. Intanto, però, il primo Slam della stagione è già entrato nel vivo con l’avvio delle qualificazioni maschili, e il day 1 ha offerto indicazioni complessivamente positive per l’Italia.

Tra i protagonisti azzurri spicca Francesco Passaro, accreditato della testa di serie numero 27 nel tabellone cadetto. Il perugino ha avuto la meglio sull’estone Mark Lajal con il punteggio di 7-6(4) 6-4, al termine di una sfida equilibrata soprattutto nel primo set, risolta solo al tie-break. Nel secondo parziale Passaro è stato bravo a gestire il vantaggio, chiudendo senza concedere chance di rientro all’avversario.

Avvio convincente anche per Giulio Zeppieri, che nel 2024 raggiunse il secondo turno dell’Australian Open provenendo dalle qualificazioni. Il romano ha superato senza particolari difficoltà il francese Dan Added con un doppio 6-3, mostrando solidità da fondo campo e continuità nel rendimento. Pur non figurando tra le teste di serie ufficiali, Zeppieri nelle qualificazioni Slam è ormai una presenza abituale e affidabile, e il successo all’esordio lo conferma. Affronterà ora lo statunitense Brandon Holt, un avversario contro il quale può giocarsi le proprie chance senza partire sfavorito.

Si ferma invece al primo turno il cammino di Andrea Pellegrino. Il tennista di Bisceglie è stato battuto sul cemento dell’ANZ Arena dal giocatore di casa Dane Sweeny, ventiquattrenne australiano, che si è imposto in tre set con lo score di 6-2 4-6 6-3. Dopo un ottimo secondo parziale, Pellegrino non è riuscito a riconfermarsi nel terzo e ultimo set, salutando anzitempo il torneo.

Gli altri match

Guardando agli altri risultati di giornata del primo turno di qualificazioni all’Australian Open, da registrare il successo dello statunitense Tristan Boyer sull’argentino Alex Barrena per 6-2 6(4)-7 6-2, la vittoria di Henrique Rocha contro il brasiliano Reis Da Silva con il punteggio di 6-2 6-4, la vittoria del croato Dino Prizmic sull’argentino Genaro Alberto Olivieri (6-1 6-4) e l’affermazione netta del giapponese Rei Sakamoto, che ha lasciato appena tre game al britannico Daniel Evans (6-1 6-2). Tutto facile anche per il ventunenne francese, numero 165 del mondo, Luca Van Assche, che con un doppio 6-4 ha liquidato il tennista tunisino Moez Echargui. Sì, insomma, le qualificazioni sono solo all’inizio, ma a Melbourne il conto alla rovescia verso il primo Slam stagionale è ufficialmente partito.