ATP Adelaide, Tsitsipas: “Sto giocando un buon tennis. L’obiettivo è arrivare in fondo negli Slam” 

A cura di Federica Migliorati

Sconfitta amara, ma a testa alta: Stefanos Tsitsipas esce sconfitto in due tiebreak 7-6(3) 7-6(5) contro Aleksandar Vukic, senza però perdere la fiducia. Il greco analizza con lucidità il ko, puntando dritto agli Slam. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

ATP Adelaide, Tsitsipas: “Nei punti cruciali lui è stato migliore di me”

D: Stefanos, ovviamente non è il risultato che cercavi stasera. Cosa pensi abbia giocato a tuo sfavore nella partita? Hai avuto la sensazione che ci fosse qualcosa che non funzionava nel tuo gioco oggi, o che non riusciva a incastrarsi, oppure pensi semplicemente che l’avversario sia riuscito ad alzare il livello?

Stefanos Tsitsipas: ”L’avversario ha giocato davvero bene. Ha mostrato un buon livello di tennis. In certi momenti della partita, nei punti cruciali, è stato semplicemente migliore di me“.

D: Ti è sembrato di averlo in pugno nel tiebreak del secondo set, quando eri avanti 4-1 o 4-2, e lui ha gestito meglio i punti importanti? Perché credo che gran parte del merito fosse della tua racchetta.

Stefanos Tsitsipas: “Sì, lì ho tentato un dropshot, credo sul 4-2 o 3-2, ed è stato proprio un dropshot pessimo. Mi sarebbe piaciuto almeno farlo rimbalzare in campo, invece si è fermato sulla rete. Non è stata una gran giocata da parte mia su quel punto specifico. Avrei dovuto fare qualcosa di diverso. Ci penserò la prossima volta. Ma per il resto è stata una partita equilibrata. Sentivo che l’inerzia stava girando un po’ a mio favore, perché ero in modalità offensiva in quello scambio. Stavo cercando di colpire bene, poi ho giocato un dropshot non riuscito e ho avuto la sensazione di averlo riportato in partita. Quel colpo avrebbe potuto cambiare un po’ il punteggio. Non ha funzionato esattamente come mi aspettavo in quel momento”.

Tsitsipas: “Sono concentrato su grandi obiettivi, dipende tutto da me”

D: Sono davvero margini ristretti quando si parla di due tiebreak. Ma dopo quello che hai fatto alla United Cup, sei contento del tuo progresso in questa stagione estiva?

Stefanos Tsitsipas: “Sto giocando un buon tennis. Non lascerò che un risultato come questo definisca l’inizio del mio anno. Sono concentrato su grandi obiettivi e voglio centrare grandi risultati quest’anno. Dipende tutto da me, da quanto lavorerò in campo e dalla costanza che mostrerò ogni giorno. Ho una stagione lunga davanti e sono ansioso di iniziarla al meglio“.

D: Infine, riguardo a quegli obiettivi per l’anno, si tratta degli Slam? Vuoi tornare al livello di qualche anno fa, quando eri in corsa in tutti gli Slam?

Stefanos Tsitsipas: “Esatto, è proprio quello il mio obiettivo. Giocare bene negli Slam, andare in fondo, sentire il mio gioco e dimostrare che ce l’ho ancora. È esattamente questo”.