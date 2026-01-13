Australian Open, Tien sarà testa di serie e scherza: “Almeno non sfiderò Sinner al primo turno!”

Un anno fa un semi sconosciuto teenager americano, nato a Irvine, in California – da due genitori immigrati vietnamiti negli Stati Uniti, Khuong e Huyen – si è rivelato al mondo del tennis su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, quello dell’Australian Open. Learner Tien si presentò al suo primo Slam da professionista da numero 121 del ranking e, dopo una settimana in cui mise in fila Carabelli, Moutet e soprattutto il finalista uscente Medvedev, entrò di diritto nella top 100 mondiale. Ecco come l’imberbe sconosciuto divenne promessa.

Oggi, a un anno di distanza, Tien ritorna a Melbourne Park da numero 27 del ranking ATP, dopo una stagione in cui ha vinto a Metz e fatto una finale al China Open persa con Sinner. “E’ pazzesco pensare che sia passato un anno“, ha detto il giovane californiano, catturato dalle telecamere dell’AO mentre faceva il suo ingresso nella Rod Laver Arena.

“Ho sempre amato giocare qui, ho sempre giocato bene. Quindi spero di proseguire su questa strada anche quest’anno“. Tien ha poi espresso il suo entusiasmo in quanto testa di serie in tabellone, lasciandosi andare in un commento goliardico rivolto proprio a Jannik Sinner “Penso che sia veramente eccitante essere testa di serie nel primo slam dell’anno. Questo significa che non dovrò incontrare Sinner nel primo turno (ride). Penso sia grandioso affrontare tutti i migliori classificati, ma credo che sia bello fare un po’ di esperienza nel torneo prima”.

Lo scorso anno Tien, a soli 19 anni, riuscì a raggiungere gli ottavi di finale, diventando il più giovane americano a raggiungere questo traguardo nel torneo dai tempi di Pete Sampras nel 1990 e il più giovane in assoluto dai tempi di Rafael Nadal nel 2005. Quest’anno non sarà semplice confermarsi viste le aspettative, anche perché adesso i riflettori sono puntati su di lui, a differenza dello scorso anno, in cui è stato un vero e proprio underdog. Riuscirà dunque a ripagare l’attesa? Lo scopriremo presto.