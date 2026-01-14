ATP Auckland/Adelaide: Darderi rimonta Tabilo. Vavassori saluta a testa alta contro Vukic

Due tornei, due paesi e due italiani in campo. Con esiti opposti. Luciano Darderi, impegnato a Auckland, ribalta il risultato contro Alejandro Tabilo e avanza a quarti di finale. Si ferma invece Andrea Vavassori a Adelaide: sarà Aleksandar Vukic a sfidare Tommy Paul.

[4] L. Darderi b. A. Tabilo 1-6 7-5 6-3

Primo match e prima vittoria del 2026 per Luciano Darderi, che rimonta Alejandro Tabilo, numero 81 del mondo, con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 nell’ASB Classic di Auckland. Dopo un primo set complicato, l’azzurro, n. 24 ATP e quarta forza del tabellone, riesce a reagire alle difficoltà e a rimontare un break di svantaggio nel secondo parziale, per dare il la al suo rientro in partita.

Se il servizio abbandona Darderi per la prima frazione di gioco, il 23enne nato in Argentina gradualmente scalda anche questo colpo, terminando con 9 ace e il 74% di punti portati a casa con la prima – che serve con una percentuale del 60%. Tanti sono anche i vincenti dal lato di Luciano, 31 al cospetto di 29 errori non forzati.

Ai quarti di finale – i primi in assoluto a livello ATP sul cemento – l’italiano affronterà Marcos Giron, che fa suo il derby statunitense con Alex Michelsen.

Il match

L’ingresso nel 2026 di Darderi non è dei più semplici. L’azzurro è vittima di un avvio stentato, con un primo set in cui non risulta mai in partita. Incassati due break, nel quarto e nel sesto game, non riesce a procurarsi chance per accorciare le distanze ed è costretto a inseguire. Tabilo si porta avanti per 6-1.

Il secondo parziale conferma la giornata complicata di Luciano, che nel terzo gioco cede nuovamente la battuta, intricando assai la sua partita. Tuttavia, forse nel momento meno atteso, complice il primo passaggio a vuoto di Tabilo, riacciuffa sul 3-3 il cileno. Seguono una serie di game in cui il servizio spadroneggia, prima che Darderi affondi nuovamente. Alejandro non riesce a difendere il turno di battuta quando deve servire per rimanere nel set e consente all’azzurro di pareggiare i conti per 7-5.

Il numero 24 del mondo sfrutta la coda lunga del secondo parziale e inaugura il terzo e decisivo set trovando il break alla prima occasione utile. Il momento di svolta è il quinto gioco: Darderi deve fronteggiare tre palle del controbreak, che cancella una a una. La situazione si fa, così, in discesa e l’azzurro può scrivere la parola fine con il punteggio di 6-3, pareggiando anche gli scontri diretti, che adesso si attestano sul 2-2 a livello ATP – 3-3 includendo anche i Challenger.

A. Vukic b. A. Vavassori 6-2 7-6(5)

Si arresta agli ottavi di finale la corsa di Andrea Vavassori all’Adelaide International. L’azzurro, numero 336 del mondo, si arrende a Aleksandar Vukic, 87 ATP, anche lui proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 7-6(5). La sconfitta, di fatto, matura nel primo set, quando l’australiano punisce Vavassori per la falsa partenza. Andrea abbandona il tabellone di singolare a testa alta, forte di tre vittorie tra main draw e qualificazioni, che non possono che dargli morale.

Vukic conferma il buon momento di forma: dopo aver eliminato Stefanos Tsitsipas, approda ai quarti di finale, dove ad attenderlo c’è la testa di serie numero 2 Tommy Paul.

Il match

Vavassori esce dai blocchi di partenza con qualche incertezza di troppo, che gli costa il break di svantaggio in avvio. Sul 2-1 l’azzurro ha una chance di pareggiare i conti, ma non ne approfitta ed è lui a cedere nuovamente la battuta nel quinto game. Le difficoltà di Andrea al servizio si evincono, tra gli altri, dal numero di doppi falli, che alla fine sono 6. Vukic fa suo il primo set per 6-2.

Nel secondo parziale la partita si riequilibra all’improvviso. L’australiano spreca il break di vantaggio ottenuto nel primo gioco e si fa riprendere sul 2-2. Vavassori rimane attaccato con tutte le sue forze al match. Sul 3-3 salva un turno di battuta da tre palle break e nell’11esimo gioco prolunga la sua permanenza in campo con un game fiume: sono necessari 18 punti affinché il set rimanga on serve. Andrea fa del suo meglio e protrae l’incontro al tiebreak, dove vanifica il minibreak ottenuto al settimo punto e si arrende per 7 punti a 5, con un doppio fallo finale che spegne le ultime speranze.