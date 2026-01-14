ATP, il calendario del 2027: Finals in Italia, ma saranno a Torino?

L’ATP ha ufficializzato il calendario del tennis maschile per la stagione 2027, che sarà composto da 59 tornei del circuito maggiore, ai quali si aggiungono come sempre i quattro Slam. La nuova annata prenderà il via il 1° gennaio con la United Cup, competizione a squadre miste che aprirà ufficialmente il Tour, confermando la volontà dell’ATP di puntare su eventi capaci di coniugare spettacolo e interesse globale fin dalle prime settimane dell’anno.

ATP, il calendario del 2027

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spiccano gli Internazionali BNL d’Italia di Roma, in programma dal 5 al 16 maggio, che manterranno il loro ruolo centrale nella stagione sulla terra battuta, mentre il gran finale dell’anno sarà affidato alle ATP Finals, che si disputeranno dal 14 al 22 novembre, confermando ancora una volta l’Italia come uno dei cuori pulsanti del tennis mondiale. Da notare come non sia stata ufficializzata la città di Torino come ospitante, perché non è ancora certa.

ATP has announced the 2027 calendar pic.twitter.com/QBmhHwHkrz — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 14, 2026

Nel presentare il calendario, il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha sottolineato la crescita e l’ambizione del circuito: “L’ATP Tour offre competizioni di livello mondiale in alcune delle destinazioni più iconiche del pianeta e il 2027 è destinato ad alzare ulteriormente l’asticella. Il record di 5,55 milioni di tifosi presenti ai nostri eventi parla chiaro sulla forza e sull’appeal globale del tennis di oggi. Il nostro obiettivo è sbloccare un valore ancora maggiore, valorizzando gli eventi di vertice e offrendo il meglio del nostro sport ai fan”. Un messaggio chiaro, che ribadisce la strategia dell’ATP: puntare sulla qualità degli eventi di punta per continuare a far crescere il prodotto tennis a livello globale.