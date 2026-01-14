Fils: “Ho quindici anni di carriera davanti, perdere due mesi non è così grave”

La stagione 2026 è già bella che avviata, e non attende nessuno. Tra i grandi assenti di quest’inizio anno spicca il nome di Arthur Fils, che manca all’appello dall’ultima, afosa estate. Il circuito ATP dovrà fare a meno del suo estro ancora per un po’, e prima di pubblicare la sua docu-intervista “Rinascita – La giusta decisione” sul proprio canale YouTube, il francese aveva precedentemente concesso un’intervista a GQ Magazine, approfondendo ancor di più questo capitolo della sua vita, e della sua carriera, durante il periodo di off-season.

“Ho modificato notevolmente l’alimentazione”

Nel mese di novembre – momento in cui è stato realizzato il one-to-one con GQ – il nativo di Bandoufle credeva di poter rientrare a competere prima del tempo, avvertendo un netto miglioramento prima dell’inizio 2026: “Va tutto bene. Sono in ottima forma sia mentalmente che fisicamente – aveva dichiarato Arthur – Sono ormai 5-6 mesi che sono lontano dai campi. Ho apportato diversi cambiamenti al mio team, in particolare aggiungendo assistenza medica e cure, ma ho anche modificato notevolmente l’alimentazione. Ultimamente mi sono dedicato molto alla riabilitazione e al lavoro fisico”.

La nuova routine di Arthur: “Colazione, allenamento, trattamenti…”

L’ottimismo è stato demolito da un’evidente status di impreparazione per il ritorno alle competizioni, infatti, nonostante la “convocazione” a Shenzhen per l’esibizione pre-stagionale, Fils non è mai sceso in campo, annunciando poco dopo il forfait per l’Australian Open. Ma Arthur si è ormai abituato a questa vita parallela da “tennista ai box”, condividendo, con il sorriso, la sua nuova routine: “La mia giornata si riassume in allenamenti e trattamenti. Le mie giornate sono così: colazione, allenamento, trattamenti, pranzo, pisolino, allenamento, trattamenti, cena e nanna. È sempre la stessa routine da sei mesi! Ma è fantastico, è una sorta di nuova vita”.

La cura del corpo: “Faccio un bagno freddo per recuperare. Cerco di dormire bene la notte”

Stare lontano dai tornei è tutto ciò che un professionista non desidera, ma in un lasso di tempo così prolungato fuori dal circuito bisogna anche trovare degli elementi utili per restare lucido e positivo mentalmente, come ad esempio delle nuove pratiche per recuperare efficientemente dopo un allenamento o introdurre uno stile alimentare differente: “Con Chris (Christophe Seiler, ndr) è una collaborazione piuttosto recente, iniziata dopo la ripresa prima di Toronto. È un rapporto completamente diverso perché inizio la giornata con lui e la finisco con lui. Prima ero più propenso a pensare: ‘Sono giovane, non ho bisogno di prendermi cura del mio corpo’. Facevo sedute di fisioterapia dopo la partita, ma niente di più. È un approccio diverso e vedo la differenza. Nei giorni più duri, faccio un bagno freddo per recuperare. Poi, si dice spesso che il miglior recupero è il sonno… e non è falso! Cerco di dormire bene la notte e di dormire nove ore, anche dieci. Mi ci è voluto del tempo perché prima ero abituato a dormire circa cinque o sei ore”.

“Spingiamo il corpo fino all’esaurimento. A volte, qualcosa si rompe”

Insomma, non è tutto poi così catastrofico come s’immagina. Fils, classe 2004, ha soltanto 21 anni e una lunghissima carriera davanti a sé, e nemmeno lui, da ciò che dichiara, sembra tanto angosciato da questo stop per infortunio: “Aver concluso la stagione abbastanza presto non mi ha davvero frustrato. Come tennista professionista, gli infortuni fanno parte del mestiere. Spesso spingiamo il corpo fino all’esaurimento, quindi a volte qualcosa si rompe. È qualcosa che ho capito fin da piccolo. Dopo, il tempo sembra inevitabilmente più lungo. Sei mesi sul circuito non sembrano proprio passare. È diverso, ma onestamente non trovo che sia stato molto difficile da gestire mentalmente. Ho quindici anni di carriera davanti a me, quindi se perdo uno o due mesi non è poi così grave”.

“Data di rientro? Francamente non ne ho”

Come già anticipato poc’anzi, l’intervista concessa a GQ Magazine si è svolta nel mese di novembre, dunque Fils non era ancora al corrente di ciò che sarebbe accaduto qualche mese più tardi, e sulla data prevista per il suo rientro, ha detto: “Francamente, non ne ho. Come vi ho detto, devo davvero essere paziente. Se non posso giocare in Australia – come ha annunciato di recente – non importa, giocherò a Indian Wells o a Miami. Non ho una data prevista per il ritorno, vedremo col tempo. È così.