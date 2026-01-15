Australian Open, qualificazioni: la prima gioia di Maestrelli, eliminati al turno decisivo Zeppieri e Travaglia

Finalmente ce l’ha fatta: Francesco Maestrelli a ventitré anni può festeggiare il primo approdo nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam. Il pisano stacca il biglietto per il main draw dopo una splendida rimonta contro pronostico ai danni del n°13 tra le teste di serie cadette, Dusan Lajovic. Il serbo è stato sconfitto col punteggio di 4-6 6-4 6-3 in 2h18‘ di partita. 9 aces, oltre il 70% di punti vinti con la prima e 42 vincenti per Maestrelli. Il momento decisivo della partita si è consumato nel quinto gioco del secondo set, quando Francesco ha dovuto cancellare due palle break consecutive: superato quel frangente, il volume dell’autostima e della consapevolezza del nostro atleta sono cresciute a dismisura. Diventano così 10 gli azzurri nel tabellone maschile dell’Australian Open 2026.

Il successo ai danni di un tennista che attualmente è tra i primi 130 del mondo, ma che in passato è stato anche molto vicino alla Top 20 oltre che finalista 1000, va ad impreziosire ulteriormente un risultato storico per la carriera di Maestrelli come il primo vero Slam da vivere nella cornice più importante. Nei turni antecedenti, Francesco aveva superato nel derby azzurro Lorenzo Giustino e poi il brasiliano Thiago Seyboth Wild senza concedere set.

Maestrelli unica luce

Purtroppo questa rimane l’unica gioia italica del turno finale delle quali australiane, dato che sia Giulio Zeppieri sia Stefano Travaglia hanno dovuto alzare bandiera bianca proprio ad un passo dalla gloria del draw principale. Il mancino romano (n.°156 ATP, due edizioni fa si spinse sino ai treantaduesimi) è stato sconfitto dall’interessantissimo nipponico Rei Sakamoto: campione Slam junior proprio in Australia nel 2024. Il numero 202 del ranking mondiale si è imposto con un doppio 6-2 in 1h11‘ di gioco.

Niente da fare neppure per l’allievo di Gipo Arbino: il trentaquattrenne di Ascoli Piceno ha ceduto il passo al giocatore di casa Dane Sweeny (n.°182 ATP) che aveva già superato un altro tennista del Belpaese nel primo turno delle qualificazioni battendo in rimonta il n°26 del seeding minore Andrea Pellegrino. Stefano ha però lottato come un leone, lui che in questo torneo raggiunse il secondo turno nel 2019, arrendendosi solamente al termine di un duplice tie-break dopo aver avuto anche un set point nel decimo gioco del primo set: alla fine il punteggio conclusivo recita 7-6(5) 7-6(3) in 2h11′ di match, che rende Maestrelli l’unico italiano a superare le qualificazioni.

Gli altri incontri: in main draw Basavareddy, Budkov Kjaer e Jodar, fuori a sorpresa Prizmic. Si ritira Blockx

Troveremo nel tabellone principale anche il portoghese Jaime Faria, vittorioso 7-6(3) 6-3 in 1h38‘ sull’argentino e n°18 del seeding Marco Trungelliti, e lo statunitense di origini indiane Nishes Basavareddy che dopo la rocambolesca affermazione su Ofner ha rimontato il carneade britannico George Loffhagen (n°211 ATP) per 5-7 6-4 6-4 in tre ore di intensa bagarre. A sorpresa è invece inciampato ad una sola fermata dall’appuntamento a cui ambiva, un altro protagonista Next Gen: il croato Dino Prizmic che da quattordicesima testa coronata è stato nettamente sconfitto 6-4 6-1 dal britannico Arthur Fery in un’ora e mezza di scialba prestazione da parte del tennista balcanico (n°185 ATP). Costretto addirittura invece al ritiro Alexander Blockx dopo il primo game del terzo set nella sfida con l’australiano Jason Kubler.

Gli Under 20 che abbiamo visto all’opera a Gedda nel mese di novembre sono stati grandissimi protagonisti di questo turno decisivo, con i successi di Nicolai Budkov Kjaer e Rafael Jodar. Il norvegese ha dominato per 6-2 6-3 in poco più di un’ora di sfida Pierre-Hugues Herbert, mentre il madrileno si è imposto in tre set sul sempre più irriconoscibile Luca Van Assche con il punteggio di 6-3 0-6 6-1 in 1h55‘ di gioco.

Ritorni e sorprese

Batte un colpo anche il cinese Yibing Wu, tormentato da una serie infinita di contrattempi fisici che lo hanno sprofondare in classifica nell’ultima stagione, che torna a riassaporare la vera atmosfera Slam annichilendo lo statunitense Tristan Boyer 6-3 6-2. Affermazione in rimonta invece per lo svedese Elias Ymer, il maggiore dei fratelli scandinavi ha avuto la meglio per 6-3 al terzo vincendo il set inaugurale al tie-break contrapposto al tennista di Hong Kong Wong (classe 2004), in oltre due ore e dieci di confronto.

Assieme all’eliminazione di Prizmic, l’altra uscita che fa rumore è quella di Mackenzie McDonald: il n°6 del seeding di qualificazioni ha subito il ritorno del canadese Liam Draxl (ventesima testa di serie) in uno dei terzi turni di maggiore livello dell’intero lotto. Il nordamericano l’ha spuntata per 3-6 7-6(2) 6-2 in due ore e mezza di partita. Negli ultimi risultati di giornata da segnalare, ci sono le qualificazioni dell’americano Martin Damm (n°177 ATP) periodico 7-5 al belga Gilles Arnaud Bailly e del francese Arthur Gea (n°197 ATP) ai danni della trentesima forza del tabellone inferiore Adolfo Daniel Vallejo con il paraguaiano arresosi 6-2 6-2 in 1h10′. Approda al tabellone principale anche Zachary Svajda che ha interrotto la corsa dell’ex Davisman belga Kimmer Coppejans per 7-6(5) 6-2.

Infine, scoppiettante punto esclamativo con il rimontone (assolutamente contro ogni previsione) dello statunitense Michael Zheng – n°174 ATP – che vince contro l’ex Top 100 Lukas Klein (n°28 tra le teste di serie) al long tie-break 12 punti a 10 con lo score conclusivo di 4-6 6-3 7-6(10) in 2h22′.