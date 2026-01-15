Australian Open, tabellone: Sinner esordirà con Gaston, pesca Djokovic e Shelton. Musetti nel quarto di Nole

L’Australian Open apre le danze con il consueto carico di attese e pronostici, e il tabellone maschile si annuncia più incandescente che mai dopo il sorteggio del tabellone. Jannik Sinner, testa di serie numero 2, difende il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e cercherà di confermare il suo dominio sul cemento di Melbourne. Il tabellone dell’Australian Open lo ha posto contro Hugo Gaston all’esordio. A insidiarlo ci sarà inevitabilmente Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e guida del seeding, pronto a mettere pressione al talento italiano sin dai primi turni.

Occhi puntati anche sui veterani del circuito: Novak Djokovic, dieci volte campione a Melbourne e sempre in grado di fare la differenza nei momenti che contano, cercherà di aggiungere un altro capitolo al suo incredibile record. Da non sottovalutare l’exploit di Lorenzo Musetti (che il tabellone dell’Australian Open ha messo nel quarto di Nole), appena entrato tra i primi cinque giocatori al mondo dopo la finale di Hong Kong, così come le potenzialità di Alexander Zverev e Daniil Medvedev, fresco vincitore a Brisbane, pronti a giocarsi le loro chance per lasciare il segno in uno Slam che promette spettacolo e colpi di scena. Vediamo i responsi principali del tabellone dell’Australian Open.

Australian Open, tabellone: ottavi teorici

[1] C. Alcaraz vs [14] A. Davidovich Fokina

[10] A. Bublik vs [6] A. de Minaur

[3] A. Zverev vs [13] A. Rublev

[11] D. Medvedev vs [6] F. Auger-Aliassime

[5] L. Musetti vs [9] T. Fritz

[16] J. Mensik vs [4] N. Djokovic

[8] B. Shelton vs [12] C. Ruud

[15] K. Khachanov vs [2] J. Sinner

Australian Open, tabellone: primi turni degli italiani

[2] J. Sinner vs H. Gaston

[5] L. Musetti vs R. Collignon

[20] F. Cobolli vs Q/LL

[22] L. Darderi vs C. Garin

M. Berrettini vs [6] A. de Minaur

L. Sonego vs C. Taberner

M. Bellucci vs [12] C. Ruud

M. Arnaldi vs [13] A. Rublev

L. Nardi vs Q/LL

Informazioni sul torneo

Entry list

tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie nessun bye)

16 qualificati (tabellone qualificazioni)

8 wild card

Punti e Montepremi

1° turno: 150.000 A$ (circa 86 mila euro) – 10 punti

2° turno: 225.000 A$ (circa 129 mila euro) – 50 punti

3° turno: 327.750 A$ (circa 188 mila euro) – 100 punti

Ottavi di finale: 480.000 A$ (circa 275 mila euro) – 200 punti

Quarti di finale: 750.000 A$ (circa 430 mila euro) – 400 punti

Semifinali: 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro) – 800 punti

Finalista: 2.150.000 A$ (circa 1,2 milioni di euro) – 1300 punti

Vincitore: 4.150.000 A$ (circa 2,4 milioni di euro) – 2000 punti

Calendario di gioco

Domenica 18 gennaio

Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Lunedì 19 gennaio

Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Martedì 20 gennaio

Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Mercoledì 21 gennaio

Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Giovedì 22 gennaio

Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Venerdì 23 gennaio

Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Sabato 24 gennaio

Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Domenica 25 gennaio

Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Lunedì 26 gennaio

Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Martedì 27 gennaio

Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)

Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)

Quarti di finale doppio misto (a partire dalle 01:00)

Mercoledì 28 gennaio

Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)

Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)

Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)

Semifinale doppio misto (a partire dalle 01:00)

Giovedì 29 gennaio

Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)

Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)

Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)

Venerdì 30 gennaio

Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)

Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)

Sabato 31 gennaio

Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)

Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)

Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)

Domenica 1° febbraio

Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)

Ha collaborato Francesco De Salvin