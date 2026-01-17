ATP Auckland/Adelaide, festeggia la Repubblica Ceca: Machac e Mensik campioni

Czechmates 🇨🇿



Giornata di trionfi per il tennis ceco: Tomas Machac e Jakub Mensik trionfano rispettivamente a Adelaide e Auckland. Vediamo come sono andati i match nella notte italiana.

[3] J. Mensik b. [7] S. Baez 6-3 7-6(7)

Jakub Mensik suona la carica all’ASB Classic di Auckland. Il numero 18 del mondo batte Sebastian Baez, 39 ATP, con il punteggio di 6-3 6-4 e mette in bacheca il secondo titolo ATP, dopo il Master 1000 di Miami.

Nonostante l’80% di prime palle in campo – con percentuali realizzative non irresistibili a dire la verità, il 67% di punti portati a casa con la prima e il 46% con la seconda – l’argentino non può niente in risposta. Mensik affonda 18 ace in due set, ottenendo 39 punti su 41 con la prima – la prestazione con la seconda è da rivedere, con soli 9 punti su 26.

Baez sprigiona tutta la regolarità che lo contraddistingue, con 18 vincenti e 21 errori non forzati, ma deve arrendersi all’impeto di Mensik, che, con questa vittoria si riavvicina al best ranking: tornerà 17 del mondo.

Il match

Una partenza pigra rischia di costare a Mensik il break nel game che inaugura la finale. Salvata la chance, è il ceco a rendersi pericoloso in risposta sul 2-1, ma anche lui non è concreto. Tuttavia, per Jakub è solo una questione di tempo: nel sesto gioco strappa la battuta a Baez e indirizza il set in suo favore. Consolidando il break fino alla fine, fa suo il primo parziale per 6-3, grazie a 11 ace.

Nella seconda frazione di gioco succede tutto sul finale: fino al 5-5 i turni di servizio filano via lisci, senza che nessuno dei due protagonisti riesca a combinare qualcosa in risposta. Nell’11esimo game la finale pare avviarsi verso l’epilogo, quando Baez cede la battuta. In maniera inaspettata, servendo per il titolo, Mensik concede il controbreak a 15, che significa tiebreak. Sebastian pare intenzionato a trascinare la sfida al terzo set e si procura tre set point consecutivi. Sfumati i due in risposta, l’argentino non riesce a chiudere neppure al servizio, vanificando così un vantaggio di 6 punti a 3. Con quattro punti consecutivi Mensik si guadagna il match point, ma manca pure lui il colpo del KO alla battuta. Tuttavia, la seconda possibilità è quella buona: Jakub trionfa per 9 punti a 7 e mette in bacheca il secondo titolo ATP.

[8] T. Machac b. U. Humbert 6-4 6-7(2) 6-2

Nella giornata dei secondi titoli, Tomas Machac si laurea campione dell’Adelaide International, imponendosi in tre set su Ugo Humbert, 36 ATP, con il punteggio di 6-4 6-7(2) 6-2. Il numero 35 del mondo fa così un notevole balzo in classifica: tornerà alla posizione numero 24.

Nell’unico precedente tra i due, il francese aveva avuto la meglio sul cemento di Tokyo nel 2024. Ciononostante, nella finale odierna paga una quantità di errori gratuiti, ben 46, che non riesce a neutralizzare a suon di vincenti, che si fermano a 33. Più regolare, invece, il ceco con 28 vincenti e 27 non forzati.

Il match

La finale inizia con il vento in poppa per Humbert, che già nel secondo gioco mette a referto un importante break. Rispedito al mittente il tentativo di controbreak sul 2-0, il francese non riesce a fare altrettanto nel quinto game: dopo 14 punti, alla quinta occasione, deve cedere il turno di battuta. Machac rientra in partita con grande impeto e, annullata una palla break sul 4-3, è lui a mettere la testa avanti, guadagnandosi l’occasione di servire per il primo set. Con un game a 0 si prende il vantaggio per 6-4.

Nel secondo set i turni di servizio sono fortini inviolabili. Una sola palla break si materializza, ovvero quella annullata da Tomas nel sesto gioco. Il tiebreak è l’esito naturale: Humbert sale in cattedra e pareggia i conti per 7 punti a 2. Nel terzo e decisivo set, Ugo paga il vistoso calo fisico. Con due break, nel quarto e nell’ottavo gioco, Machac si prende il parziale e il secondo titolo della carriera.