Australian Open 2026: il tris di Sinner quasi scontato per i bookmakers

A poche ore dall’inizio dell’Australian Open 2026, le quote antepost dei principali bookmakers internazionali delineano già una gerarchia piuttosto chiara, sia nel singolare maschile sia in quello femminile. Il mercato delle scommesse, come spesso accade, anticipa tendenze e percezioni: e in questo caso racconta un torneo che parte con due favoriti ben definiti.

Australian Open maschile: Sinner davanti a tutti per i bookmakers

Nel tabellone maschile il nome in cima alle lavagne è senza discussioni Jannik Sinner. Tutti i bookmakers propongono il terzo Australian Open di fila per l’azzurro sotto quota 2.00, un dato che fotografa perfettamente il suo status attuale nel circuito. Con valori paragonabili al miglior Federer o al miglior Nadal prima del Roland Garros.

Le quote oscillano tra 1.80 di Eurobet e 1.95 di Sisal, passando per 1.85 di Goldbet e Better e 1.90 di Bet365. Una forchetta estremamente compatta che indica una fiducia quasi totale nella capacità dell’azzurro di confermarsi a Melbourne.

Alle sue spalle si colloca Carlos Alcaraz, secondo favorito ovunque ma con un distacco significativo: quota 2.50 su Bet365 e 2.75 sugli altri operatori. Il talento spagnolo resta il principale antagonista, ma i bookmakers lo considerano oggi un gradino sotto rispetto a Sinner sull’hard dell’Australian Open.

Djokovic arretra, outsider in seconda fascia

Colpisce la posizione di Novak Djokovic, offerto tra 11 e 16 a seconda del bookmaker. Goldbet, Better e Bet365 lo fissano a 11, mentre Sisal sale fino a 16, segno di una fiducia non più unanime nei confronti del dieci volte campione di Melbourne.

Più indietro Alexander Zverev, con quote che vanno da 13 (Goldbet e Better) a 21 (Bet365), e Daniil Medvedev, proposto tra 21 e 33. Due nomi di peso, ma chiaramente percepiti come outsider.

Interessante anche la presenza di Lorenzo Musetti, lontano dalle primissime posizioni ma comunque inserito in tabella: da 36 (Goldbet e Better) fino a 71 (Eurobet), con Sisal a 33.

Australian Open femminile: Sabalenka davanti, Swiatek insegue per i bookmakers

Nel tabellone femminile il ruolo di favorita spetta ad Aryna Sabalenka, leader su tutti i principali bookmakers. La bielorussa parte da 2.65 su 888Sport, mentre PokerStars, Bet365, Better e Goldbet la offrono a 3.00.

Subito dietro troviamo Iga Swiatek, con quote più alte ma comunque da primissima fascia: 4.80 su 888Sport, 5.00 su Better e Goldbet, 6.00 su PokerStars e Bet365. Il mercato riconosce il suo valore assoluto, pur considerandola meno dominante sul cemento australiano.

Rybakina e Gauff: seconde linee di lusso

In terza fascia si collocano Elena Rybakina e Coco Gauff.

Rybakina oscilla tra 6.00 e 9.00, mentre Gauff è stabile attorno a 9.00–9.50 su tutti gli operatori, segno di una valutazione molto uniforme.

Più alta la quota di Amanda Anisimova, che va da 7.50 di 888Sport fino a 11–12 sugli altri bookmakers, mentre Mirra Andreeva viene proposta tra 12 e 18, con alcune piattaforme che al momento non la quotano ancora.

Conclusione

Le quote antepost dell’Australian Open 2026 raccontano un torneo che parte con certezze precise:

Sinner nel maschile e Sabalenka nel femminile sono i punti di riferimento del mercato. Dietro di loro, Alcaraz e Swiatek sono le alternative di lusso. A distanza siderale tutti gli altri, anche se Rybakina e Gauff sembrano decisivamente più credibili di Djokovic e Zverev.

Naturalmente il campo potrà ribaltare ogni pronostico, ma la fotografia delle lavagne è chiara: Melbourne 2026 inizia già con due favoriti ben chiari.

Singolare maschile

Vincente Eurobet Goldbet Better Bet365 Sisal Jannik Sinner 1.80 1.85 1.85 1.90 1.95 Carlos Alcaraz 2.75 2.75 2.75 2.50 2.75 Novak Djokovic 13 11 11 11 16 Zverev 18 13 13 21 16 Medvedev 26 26 26 21 33 Musetti 71 36 36 51 33

Singolare femmininile: