Australian Open, Bellucci: “Sinner e Alcaraz fonti di ispirazione, mi sento un privilegiato”

Mattia Bellucci non vede l’ora di scendere in campo, il suo turno di esordio all’Australian Open 2026 è di quelli che ti fanno dire ‘vale la pena fare i sacrifici che ho fatto, proprio per arrivare a giocare partite come questa’. Il mancino di Busto Arsizio è atteso da una Margaret Court Arena gremita, pronta ad accoglierlo nella mattinata italiana di lunedì quando scenderà in campo per affrontare un ex n°2 del mondo e tre volte finalista Slam come Casper Ruud.

Mattia ha raccontato le emozioni che questo match gli suscita in una duplice intervista rilasciata a ‘SuperTennis’ e ‘Sky Sport’, dove ha anche analizzato i progressi compiuti nell’ultima stagione oltre che le sue aspettative per il 2026. Vi proponiamo di seguito un sunto delle dichiarazioni più interessanti.

Australian Open, Bellucci: “Le sconfitte sono motivo di nuovi spunti”

“Le sconfitte sono motivo di nuovi spunti, ma sono fiducioso per questo torneo, per il livello che voglio esprimere nelle prossime settimane. Siamo arrivati qui due giorni fa, ci stiamo allenando e continuiamo così. Trovare il corretto bilanciamento emotivo è la chiave, da questo punto di vista va decisamente meglio“.

L’obiettivo della Top 50

“Sarei contento di ottenerlo ma anche riuscire a mettere in fila un bel po’ di partite sarebbe già un bel traguardo, soprattutto comprendere che giocando a questo livello le cose si imparano, senza bisogno di avere fretta e senza dover cambiare strada troppe volte. Ora sento che siamo sulla retta via e sono curioso di vedere quello che accadrà”.

Australian Open, Bellucci: “Curioso del match contro Ruud”

“Sono curioso di questa partita, anche dal punto di vista delle emozioni. Non sono più match isolati, sono motivo di crescita ma è proprio giocare contro questi giocatori che fa la differenza perché ti aiutano a capire meglio il tuo livello. Sapere di giocare contro Ruud è una cosa bellissima e stimolante. Queste sono grandi opportunità, voglio vivermela con curiosità. Affronto un avversario che fa della costanza il suo punto forza“.

L’effetto Federer

“Ho visto Federer negli spogliatoi da vicinissimo. Sono felicissimo di essere sempre in questi posti e di potermi confrontare in questi palcoscenici. Sinner e Alcaraz sono grandi fonti di ispirazione, così come lo è stato Federer. Mi sento privilegiato“.