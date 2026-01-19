Australian Open, Djokovic scherza: “Il servizio di Alcaraz? Dobbiamo parlare dei diritti d’autore”

Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina leggendaria della storia del tennis: grazie al successo in 6-3 6-2 6-2 su Pedro Martinez nel primo turno dell’Australian Open 2026, infatti, lo spagnolo ha conquistato la vittoria n° 100 all’Happy Slam. Un palcoscenico in cui evidentemente si trova bene, come dimostrano i 10 titoli conquistati (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Al termine del match Nole ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa, scherzando anche sul nuovo servizio di Carlos Alcaraz. Ecco, dunque, le sue parole.

Australian Open, Djokovic: “Ho pensato a Monfils, per quello ho sorriso”

D: Congratulazioni per la vittoria n° 100. La tua mente e il tuo corpo si sentono al meglio in vista delle prossime due settimane?

Novak Djokovic: “Stasera mi sentivo bene. Vediamo come mi sentirò tra qualche giorno. Dal punto di vista della prestazione, le sensazioni in campo sono state fantastiche. Non potrei chiedere di meglio. Ho avuto un’ottima prestazione al servizio. Nel complesso mi sono sentito davvero bene in campo, vediamo cosa mi riserva il futuro tra qualche giorno“.

D: Ci hai regalato tanti highlights. Vorrei parlare di quello in cui sei saltato e hai colpito un dritto vincente da 176 km/h. Ho visto il tuo sorriso

Novak Djokovic: “In realtà ho pensato a Monfils. Ecco perché ho sorriso. Non c’è molto da aggiungere. Non ne ho fatti molti in carriera, ma Gael sì. L’abbiamo visto così tante volte negli highlights. Quando l’ho fatto, mi è venuto in mente lui per primo. Ho pensato: ‘Ora so cosa prova’ (ride, n.d.r.)”.

D: Non so se hai visto i video del servizio di Carlos Alcaraz. Ha detto di notare delle somiglianze con il tuo. Hai qualche opinione sui suoi nuovi movimenti?

Novak Djokovic: “Appena l’ho visto, gli ho mandato un messaggio. Gli ho detto che dobbiamo parlare dei diritti d’autore. Poi, quando l’ho visto qui, gli ho detto che dobbiamo parlare della percentuale delle sue vincite. Per ogni ace che fa qui mi aspetto un omaggio. Vediamo se rispetterà l’accordo (ride, n.d.r.)”.