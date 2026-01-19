Australian Open maschile: Wawrinka eterno, Medvedev in palla, riecco le vecchie conoscenze

[WC] S. Wawrinka b. L. Djere 5-7 6-3 6-4 7-6(4)

“Take a bow!” è l’invito del telecronista locale dopo che Stan Wawrinka ha messo fine al torneo di Laslo Djere in un match durato quasi tre ore e mezzo. A vent’anni dal primo incontro (superò Montanes) all’Australian Open, il campione elvetico ottiene la sospirata wild card e la onora con la solita intramontabile classe, rubando l’occhio di bue del primo lunedì di gare. La folla della Kia Arena lo applaude e nell’intervista sul campo lui ringrazia e dirige addirittura le urla del pubblico.

Stan partecipa alla sua personale ventesima edizione del torneo, da lui vinto nel 2014 in finale contro Rafa Nadal, cede il primo set ma dimostra quella volontà di non arrendersi che ha trasformato spesso i suoi impegni delle ultime stagioni in battaglie fisicamente durissime ed esaltanti, anche contro avversari di classe decisamente inferiore ma che potevano contare su un vantaggio anagrafico consistente di fronte al campione elvetico, che il prossimo 28 marzo compirà 41 anni.

Australian Open, il cuore di Wawrinka

Stan non trasforma un setpoint nel set iniziale, che finisce per cedere a Djere al dodicesimo gioco, ma dà prova di grande orgoglio nel lanciarsi combattivo nella seconda frazione, la cui vittoria propizia con il break nel quarto game. Wawrinka stabilizza la battuta e non rischia nulla nel terzo. Che vince poi con il break sul 3-3 nonostante Djere vanifichi inizialmente tre palle break consecutive. Ma nel quarto, dopo aver mancato altre quattro opportunità per togliere il servizio al rivale, cede improvvisamente il proprio nel sesto gioco.

Il contro-break però arriva immediatamente. Il pubblico spinge il campione ad annullare altre due palle break e ad affacciarsi sul tie-break. Stan sa di doverlo vincere per evitare un’altra ora di corse affannose e chiude all’undicesimo punto. “It’s a pleasure and a honor”, l’intervistatore sul campo è più emozionato di lui, e ne ha ben donde. Per il terzo turno dell’Australian Open 2026 a Wawrinka serve un successo sul vincente tra Lehecka e Gea.

[11] D. Medvedev b. J. de Jong 7-5 6-2 7-6 (2) (Matteo Beltrami)

Daniil Medvedev interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive nelle prove Slam, battendo al primo turno dell’Australian Open l’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 7-5 6-2 7-6(2). Nel set di apertura il russo perde due volte il break di vantaggio, la seconda al momento di chiudere il set sul 5-4 (seconda timida). Poi Daniil trova un altro break nell’undicesimo game (gran turno in risposta), stavolta portando a termine il compito e chiudendo 7-5.

Il secondo parziale è largamente dominato, anche perché il russo vince l’84% dei punti con la prima che gli valgono il 6-2. Mentre nel terzo set – il più equilibrato – Medvedev manca ancora due volte l’opportunità di servire per il match, sul 5-4 e sul 6-5, ma poi domina il tie-break successivo, chiudendo la vittoria in due ore e 53 minuti. Con il successo sull’olandese, l’undicesima forza del tabellone porta il suo bilancio stagionale a 6-0, grazie anche al titolo vinto al Brisbane International. Medvedev affronterà ora al secondo turno il francese Quentin Halys .

N. Borges b. [7] F. Auger-Aliassime 3-6 6-4 6-4 (RET) (Matteo Beltrami)

Si arrende per crampi la settima testa di serie, il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto per ritiro, 3-6 6-4 6-4, dal portoghese Nuno Borges. “Ho iniziato ad avere crampi all’inizio del terzo set ed è diventato molto difficile essere competitivi. Ho provato a fare un set, ma non è stato possibile” ha spiegato in conferenza stampa il canadese. Adesso Borges attende al secondo turno dell’Australian Open Jordan Thompson.

[6] A. de Minaur b. M. McDonald 6-2 6-2 6-3 (Matteo Beltrami)

Facile successo per il padrone di casa Alex de Minaur all’esordio a Melbourne, dove la sesta forza del seeding impiega 1 ora e 48′ per avere la meglio sullo statunitense Mackenzie McDonald, sconfitto 6-2 6-2 6-3. De Minaur gioca una partita solida, quadrata, dove ha ottenuto tanto dalla sua prima palla, l’85% dei punti giocati, la stessa che ha contribuito in buona parte ai 32 vincenti messi a segno dall’australiano. McDonald si accorge presto di non poter tenere il ritmo, come testimoniano i 42 non forzati commessi. Così nel primo set de Minaur scappa via con i due break nel terzo e quinto gioco; che fan pari con i due rifilati anche nel secondo e terzo set. Adesso l’australiano sfiderà al secondo turno il serbo Hamad Medjedovic.

H. Medjedovic b. M. Navone 6-2 6-7(3) 6-4 6-2

Si rivede il serbo Hamad Medjedovic, che partecipa al primo Slam dell’anno, da lui saltato nel 2025; il tennista serbo vincitore delle ATP Next Gen di fine 2023 elimina in quattro set l’esperto di terra rossa Mariano Navone; il tennista argentino si batte valorosamente per pareggiare il conto dei set con il tie-break della seconda frazione, che si aggiudica con un servizio vincente, ma il rivale è troppo ben equipaggiato sul pavimento australiano per subire ulteriori scivoloni. Per l’atleta europeo 15 ace, sei palle-break annullate su sette e un secondo turno ricco invece di insidie, in quanto da condividere con l’eroe tranquillo di casa Alex de Minaur. Nonostante tutto, oscurato in questo primo lunedì di Australian Open da Stan Wawrinka.

A. Shevchenko b. [Q] E. Ymer 3-6 7-5 6-4 6-1

Il kazako Shevchenko cede il primo set allo svedese Ymer per poi riprendere progressivamente il completo controllo del match e chiudere con un netto 6-1 la fatica del primo turno; Ymer ha potuto mostrare il meglio del proprio repertorio nei primi due parziali, ma ha subito nel prosieguo la crescente pressione del servizio del talento dell’est, che si è concretizzata in una maggiore precisione con la prima palla. Otto dei nove ace da lui messi a segno sono arrivati nelle ultime due frazioni, quando nel frattempo anche le risorse atletiche dello svedese stavano scemando. Per il secondo turno Shevchenko affronta Learner Tien.

F. Marozsan b. [24] A. Rinderknech 6-3 6-4 6-7(2) 6-4

Dopo tre ore di partita Fabian Marozsan dà un dispiacere alla testa di serie numero 24 Arthur Rinderknech, fresco di best ranking ma incapace di contenere le staffilate ispirate del talento magiaro. Fabian si allunga bene anche a rete grazie alla profondità dei propri approcci che disturbano il transalpino, poco avvezzo alla difesa oltre la linea di fondo, vince il primo parziale e toglie la battuta al rivale nel settimo game del secondo set dopo un bel duello nei pressi del net.

Il tie-break del terzo parziale è dominato dal francese nonostante un bel dropshot di dritto di Marozsan nel secondo punto, ma nella quarta frazione il ritorno dell’ungherese è irresistibile e il matchpoint è un passante incrociato di rovescio; Fabian aspetta per l’impegno di secondo turno uno tra Majchrzak e Fearnley.

[19] T. Paul b. A. Kovacevic 6-4 6-3 6-3

Tommy Paul si aggiudica piuttosto chiaramente un match potenzialmente molto interessante con il connazionale Alexsandar Kovacevic; alla prova dei fatti il favorito della vigilia si rivela troppo rigoroso nel seguire le tracce del proprio tennis per farsi impensierire da un rivale dalle risorse tecniche notevoli ma incapace di reggere l’intensità del rivale. Trentatré errori non forzati per chi ha perso, che cede anche il primato dei colpi vincenti per 38 a 27; Paul sforna 20 ace e conclude con un 40 su 44 di punti con la prima palla che dà la misura della propria concretezza. Quattro break complessivi per lui, che non deve mai annullare chance per il rivale; il secondo turno è con l’argentino Tirante.

J. Shang b. R. Bautista Agut 6-4 6-7(2) 6-4 6-0

Da un classe 1985 come Wawrinka, l’Australian Open dopo tre ore di gioco saluta il ritorno al successo in uno Slam di Juncheng Shang, talento classe 2005 praticamente assente nel 2025 per infortunio; gli ci vogliono quattro set per eliminare il veterano spagnolo Bautista Agut, capace di aggiudicarsi il tie-break del secondo set ma privo di risorse per neutralizzare le brillanti accelerazioni del giovane ed estroso cinese.

Grande entusiasmo tra la folla dei connazionali del vincitore, che impatta la gara degli ace (11 a 11) ma mette a segno ben 63 colpi vincenti contro i trentadue del rivale; Jerry spinge a fondo ma sa alternare agli affondi la palla corta, che tocca con sensibilità e con cui tormenta le resistenze dello spagnolo, che subisce nel parziale conclusivo un significativo cappotto. Shang si merita così il passaggio al secondo turno, dove troverà uno tra Van De Zandschulp e Nakashima.

[25] L. Tien b. M. Giron 7-6(2) 4-6 3-6 7-6(3) 6-2

Marcos Giron, sconfitto nel 2025 da Sinner al terzo turno, saluta subito la manifestazione perché cede due tie-break a un Tien in versione Michael Chang, paziente e concreto nei momenti caldi del match e decisamente più in palla nel quinto set, che finisce in soli otto game.

Tien recupera un break nel primo set, che vince al jeu decisif, e un altro nel quarto, che ugualmente si aggiudica al tredicesimo game; inoltre, pur non contando su una castagna supersonica e pagando con dieci doppi errori, mette in campo 21 ace, più del doppio di quelli del suo rivale. La sua sagacia tattica si impone su quella del certo non sprovveduto Giron e gli consente di presentarsi all’appuntamento di secondo turno con Shevchenko.

Altri risultati

Q. Halys b. A. Tabilo 6-2 6-2 7-6(2), il francese affronta Medvedev

R. Opelka b. N. Budkov Kjaer 6-4 6-3 6-4, per l’americano c’è ora Davidovich Fokina

[WC] J. Thompson b. J. M. Cerundolo 6-7(3) 7-5 6-1 6-1, per lui Borges

[14] A. Davidivich-Fokina b. F. Misolic 6-2 6-3 6-3

T. A. Tirante b. A. Vukic 7-5 6-2 6-2, per lui ora c’è Paul.