Australian Open, Auger-Aliassime si ritira in preda ai crampi

La prima vera sorpresa di questo Australian Open 2026 è certamente il ritiro nel match d’esordio di Felix Auger-Aliassime, che durante il suo incontro con il portoghese Nuno Borghes è stato costretto ad abbandonare partita e torneo sul punteggio di due set a uno (3-6 6-4 6-4) per il suo avversario.

Arrivato davanti ai microfoni dei reporter, Auger-Aliassime aveva più domande che risposte su quanto successo in campo.

“Ho iniziato a sentire crampi all’inizio del terzo set. Ho provato a continuare per un po’ ma non è semplice essere competitivi a questo livello in quella situazione”, ha esordito con un filo di voce, cercando di contenere l’evidente disappunto.

D. È stato a causa del caldo, dell’umidità, della disidratazione o di qualcos’altro che ti stava succedendo fisicamente?

FELIX AUGER-ALIASSIME: Non ho tutte le risposte adesso. Cerco di essere molto professionale in tutto quello che faccio, di prepararmi bene. Amo questo sport, e amo giocare. Quindi faccio tutto ciò che è sotto il mio controllo per essere pronto.

Ovviamente fa ancora più male, perché sai, se fossi consapevole di me stesso e dicessi: “Beh, non ero davvero pronto” o “Non stavo facendo tutto il necessario”, allora devi essere onesto con te stesso. Ma anche cercando di esserlo, non riesco del tutto a capire le ragioni per cui questo succede.

Non mi è mai accaduto in passato, quindi dovrò capirlo.

D. Stavo per chiederti: quando è stata l’ultima volta che ti sei sentito così? Non ricordo che tu abbia mai avuto crampi, probabilmente dai tempi in cui eri un bambino.

FELIX AUGER-ALIASSIME: Sì, soprattutto così presto in un torneo. Sai, se ho avuto qualche difficoltà con Jannik allo US Open, eravamo in semifinale, al terzo set. Ma non ricordo nella mia vita di aver avuto crampi così presto in un torneo, o così presto in un match.

D. Quando è iniziato esattamente durante la partita? Quando hai cominciato a sentire qualcosa?

FELIX AUGER-ALIASSIME: Penso nel terzo set, ma sai, a volte è difficile ricordare, perché potresti avvertire qualcosa saltando per un servizio. Ora la mia memoria è un po’ vaga, se fosse verso la fine del secondo o l’inizio del terzo, ma più o meno intorno a quel momento.

Ovviamente non vai nel panico. Pensi: “Ah, forse è stato solo un movimento sbagliato, un salto andato male”. Ma poi inizi a muoverti a destra e sinistra, a scattare, e ogni volta che si ripresentano i crampi capisci cosa sta succedendo.

[…] Ho continuato ad avere crampi a ogni movimento in cui dovevo spostarmi fuori dal centro del campo o in avanti, e anche al servizio. Entrambe le parti posteriori delle gambe, i muscoli posteriori della coscia, i polpacci.

D. Quando hai parlato con il fisioterapista alla fine del terzo set, quali erano le tue preoccupazioni? Hai deciso di continuare e poi molto rapidamente hai scelto di fermarti. Cosa c’era dietro quella decisione?

FELIX AUGER-ALIASSIME: Sì, non era la prima volta. Sapevo semplicemente che non stava andando nella direzione giusta. Non mi piace stare in campo in quelle condizioni.

Voglio essere in campo per vincere. Voglio essere in campo per competere con il mio avversario. Non voglio stare lì fermo, come un sacco da boxe. Quindi non aveva senso, e sapevo che dovevo andare avanti.

D. So che non stavi bene alla United Cup. Ti chiedo se questo ha in qualche modo influito sulla tua preparazione.

FELIX AUGER-ALIASSIME: Non molto, a dire il vero. Mi sono preso un giorno di pausa dopo la United Cup. Mi sono sentito meglio abbastanza presto.

Poi abbiamo ripreso gradualmente, ma siamo stati molto attenti nella preparazione e nel trascorrere tempo in campo per essere pronti alle partite difficili, ovviamente. Sai, restare tre o quattro ore in campo, alcuni giorni rallentando un po’ per non sfinirmi.

Siamo stati il più attenti possibile come squadra. Non è il momento di puntare il dito contro nessuno. È più il momento di unirci e trovare insieme delle soluzioni.

D. Grande delusione, perché ovviamente avevi molte aspettative qui, hai anche esperienza di “ritorno”, come si dice. A caldo, come ti senti?

FELIX AUGER-ALIASSIME: Non bene, ma come hai detto tu, ho vissuto momenti molto difficili nella mia carriera, quindi tutto è relativo. È una carriera tennistica, è sport, ma come sportivo, con le ambizioni che ho, il lavoro che metto ogni giorno nella mia carriera e la passione che ho per il mio sport, sono momenti difficili. Ne ho vissuti altri, quindi non suono l’allarme, non vado nel panico, ma è chiaro che ora, durante il volo di ritorno, avrò molte domande da pormi e riflessioni da fare su cosa devo fare perché non succeda più.

D. Se risolvi questo problema abbastanza rapidamente, c’è la possibilità che tu adatti il tuo calendario magari per la Coppa Davis, o è un no per quello?

FELIX AUGER-ALIASSIME: Non so, per quanto riguarda la Coppa Davis è più che sono iscritto a Rotterdam. È un torneo importante per me, dove ho avuto successo in passato. Penso che non sia una buona idea, mi piace la Coppa Davis, ma a livello di programmazione, giocare a Vancouver per poi giocare martedì a Rotterdam non è una buona idea. Quindi è più per questo motivo che per l’Australian Open.

D. Hai finito tardi la stagione, sappiamo che le pause non sono molto lunghe. Potrebbe essere una delle ragioni, il fatto che forse non hai avuto molto tempo per recuperare questo inverno?

FELIX AUGER-ALIASSIME: È un’ipotesi. È un’ipotesi: può essere l’alimentazione, l’idratazione, anche se faccio del mio meglio. Forse non ero abbastanza preparato, evidentemente c’è anche questo. Forse non ho avuto il tempo di fare abbastanza sessioni che mi preparassero a questo tipo di partite o a giornate così, con questo caldo. Ci sono delle ipotesi, ma come tutti, sono ancora in fase di riflessione. Spero che tra qualche mese vi rivedrò e avrò delle risposte.



