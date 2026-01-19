BJK Cup: l’Italia inizia la difesa del titolo contro il Giappone

Mentre l’attenzione è rivolta all’Australian Open, negli uffici londinesi dell’ITF sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle Qualificazioni che determineranno quali nazioni giocheranno le finali di Billie Jean King Cup di Shenzhen in settembre.

14 squadre si contenderanno i sette posti disponibili negli incontri casa-o-trasferta di venerdì 10 e sabato 11 aprile, quando il circuito maschile sarà alle prese con quarti e semifinali a Monte Carlo. Sette squadre sono quelle che hanno preso parte alle Finals 2025 a esclusione della Cina, Paese ospitante. Le altre sette sono le vincitrici dei playoff dello scorso novembre.

La novità di quest’anno per quanto riguarda i Qualifiers è il formato o, meglio, l’ordine dei singoli match (i rubber). Dopo i soliti due singolari della prima giornata, la seconda si aprirà con il doppio, finora relegato a quinto e ultimo incontro. Ciò ne aumenta decisamente il peso, dal momento che in questo modo verrà sempre disputato. Non una cattiva notizia per noi, visto che l’Italia, campione in carica per il secondo anno consecutivo, vanta una coppia niente male. Sara Errani e Jasmine Paolini sono infatti terze a pari merito nel ranking mondiale di specialità, dietro solo a alla ceca Siniakova e alla statunitense Townsend, prime del seeding all’Australian Open; ciò significa che Jas e Sara sono la coppia più forte che una nazione possa schierare.

Italia a parte, è positivo che venga aumentata l’importanza del doppio, disciplina da cui non si dovrebbe prescindere negli incontri a squadre, come invece può sempre accadere nelle Finals, con i tie che constano di tre rubber – ed è successo proprio alla controparte maschile in Coppa Davis, dove la terza Insalatiera consecutivamente alzata da Cobolli, Berrettini e compagni non ha visto il contributo sul campo di Bologna di una coppia azzurra.

BJK Cup, sarà Italia-Giappone

Veniamo allora agli accoppiamenti. All’Italia è capitato il Giappone della quattro volte campionessa Slam e attuale 17° del ranking Naomi Osaka. In attesa che vengano comunicate le formazioni e quindi di scoprire se davvero ci sarà Naomi, l’altra tennista in top 100 è Moyuka Uchijima, n. 88, mentre le migliori doppiste, Hozumi e Kato, orbitano attorno alla quarantesima piazza.

Si giocherà in Italia, a cui spetta la scelta del campo in quanto detentrice della Coppa. Finalisti lo scorso anno, gli USA voleranno in Belgio, sconfitto nel 2024. Ecco tutti gli accoppiamenti, con il ranking ITF per nazioni a determinare le teste di serie. La (c) indica chi ha scelta del campo; l’asterisco significa che tale scelta è stata sorteggiata.

Tutti gli accoppiamenti

Italia [1] (c)** vs Giappone

Belgio (c) vs Stati Uniti [2]

Australia (c)* vs Gran Bretagna [3]

Kazakistan (c) vs Canada [4]

Slovenia (c)* vs Spagna [5]

Svizzera (c) vs Repubblica Ceca [6]

Ucraina (c) vs Polonia [7]

Come detto, chi vince va alle Finali, mentre chi perde giocherà i playoff in novembre. L’ITF ricorda che quest’anno partecipano 148 nazioni, altro numero record dopo le 146 iscritte della passata edizione.