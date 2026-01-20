Australian Open: buona la prima per Errani/ Paolini in doppio

[2] S. Errani/J. Paolini b. M. Lumsden/Q. Tang 6-3 6-2

Parte nel migliore dei modi la scalata verso il titolo di doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre, seconde teste di serie, si impongono in due set – 6-3 6-2 – su Maia Lumsden e Qianhui Tang. Al prossimo turno sfideranno chi uscirà vincente dal match tra le australiane Birrell e Gibson e le giapponesi Kobori e Shimizu.

Nel 2025 il duo italiano si è fermato proprio al secondo turno e le speranze sono di poter riscattare quella delusione, approdando alle fasi calde del tabellone.

Il match

Il primo set vede una partenza sprint delle azzurre, che in pochi minuti si issano sul 2-0. Nel terzo game, Lumsden e Tang entrano in partita, rendendosi assai insidiose in risposta. Recuperando da 15-40 si procurano una chance dell’immediato controbreak, prontamente salvata. Errani e Paolini sprecano ben quattro palle game e, alla quarta occasione in favore delle avversarie, cedono la battuta. A decidere il set è il break messo a referto nel sesto gioco dalle italiane, che chiudono poi per 6-3.

Nel secondo parziale non c’è match: Sara e Jasmine infilano tre break consecutivi – incassando anche un ininfluente controbreak nel quarto gioco – e si prendono la vittoria per 6-2.