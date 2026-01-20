Australian Open: Darderi batte Garin (e i dolori di stomaco) in tre set

[22] L. Darderi b. C. Garin 7-6 (5) 7-5 7-6 (3)

Sembrava di assistere a un déjà vu del match di Cobolli con Fery, quando in chiusura di terzo set Darderi ha lamentato problemi di stomaco. Fortunatamente la dinamica è stata differente, con Luciano già in vantaggio di un break anche nel terzo sul cileno Cristian Garin, sconfitto con sofferenza – fisiologica – per 7-6 (5) 7-5 7-6 (3). Una partita vinta di volontà quella dell’azzurro, che ha avuto tanto dal suo servizio: ben 15 ace e l’80% dei punti vinti con la prima palla.

Certo, anche il cileno ha dato una mano, grazie ai 50 gratuiti commessi, ma nulla toglie alla caparbietà con cui Darderi ha affrontato, e risolto, una situazione che poteva precipitare nel set decisivo. Alla sua seconda partecipazione all’Australian Open, Darderi raggiunge per la prima volta il secondo turno, mettendo adesso nel mirino il terzo turno che ha giocato a Wimbledon e allo US Open, migliori risultati a livello major. Per farlo dovrà attendere il vincente Mpetshi Perricard e Baez.

A Darderi delight 😮‍💨



He pushes past Garin 7-6(5), 7-5, 7-6(3)#AustralianOpen pic.twitter.com/tFsity2TXp — ATP Tour (@atptour) January 20, 2026

Primo set: Darderi rimonta nel tie-break dopo un set giocato alla pari

Fin dai primi game il servizio si rivela un alleato prezioso per Darderi, che chiude i primi due giochi della partita senza praticamente scambiare. Garin dal canto suo adotta un atteggiamento offensivo, prendendo la via della rete appena ne ha l’occasione. Nel quinto game il cileno annulla una palla break a Darderi prendendo l’iniziativa con il dritto. Dinamica che si ripete anche nel settimo game, con Darderi che adotta una posizione troppo passiva in risposta per sperare di ottenere il break.

Il set trova la sua conclusione naturale nel tie-break, dove il primo ad allungare è Garin che si ritrova subito sopra 3-1. Sul punteggio di 3-5 il parziale è nelle mani del cileno, ma quest’ultimo commette un doppio fallo che rimette in partita Luciano, bravo a sfruttare l’inerzia del momento per chiudere 7-5 con una prima vincente.

Secondo set: Luciano piazza il break in chiusura di set con la complicità di Garin

Il cileno parte forte in avvio di ripresa con le prime due palle break del match ottenute nel secondo game. Con una volée incrociata di pregevole fattura Garin ottiene il break per prendere il comando delle operazioni (2-0). Ma Darderi si ricompone alla svelta e ottiene subito il contro break osando di più e lasciando andare il braccio. Dopo i break iniziali il secondo set si assesta, e i turni di servizio si susseguono rapidi. Almeno fino al 5-5, quando Darderi trova il break grazie alla complicità del suo avversario, che commette un paio di errori di valutazione che consegnano di fatto il set all’azzurro. Per chiudere Darderi deve annullare due palle del potenziale contro break, ma il cileno manca di cinismo, e Luciano si intasca il set per 7-5 in 49′.

Terzo set: i problemi di stomaco non fermano Darderi che si impone nel tie-break

Nel terzo game Darderi si vede annullare due palle break che avrebbero potuto indirizzare definitivamente il match. Ma l’occasione si ripresenta sul 3-3, stavolta con 3 palle break a disposizione, e Luciano non se le lascia sfuggire, ottenendo un break fondamentale visto l’insorgere dei problemi di stomaco che lo costringono a un medical timeout. Il cileno comprende la situazione e breakka a zero Darderi (che serviva per il match) giocando il miglior game in risposta della sua partita (5-5)

Il finale di set è un melodramma: l’azzurro ha altre due palle break per andare a servire per il match, ma Garin sopravvive, capendo le difficoltà del suo avversario. Si arriva dunque al tie-break, dove il primo mini break è dell’azzurro. Luciano prende subito l’iniziativa a inizio scambio con il dritto, e presto sale a quattro match point dopo un bella risposta vincente di rovescio. L’ultima parola spetta così a Darderi, che chiude in tre set per 7-6 (5) 7-5 7-6 (3) in 2 ore e 56′.