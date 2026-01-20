Australian Open, Nardi deluso: “È mancata la tenuta fisica”

Si chiude con la terza sconfitta in tre partite la trasferta australiana di Luca Nardi, che nel match di primo turno dell’Australian Open ha ceduto in quattro set al cinese Wu.

Che cos’è che è mancato oggi?​

LUCA NARDI: “Sicuramente un po’ di tenuta fisica, visto che alla fine del secondo, del terzo set ho iniziato ad avere un po’ di crampi e me li sono portati fino alla fine, non sono riuscito a continuare nella maniera opportuna, quindi un po’ di tenuta fisica sicuramente.”​

È una cosa che sta capitando a parecchi giocatori, il fatto che ci siano crampi, nonostante per esempio oggi la temperatura sia sotto i 30 gradi, l’umidità non è nemmeno quella che c’è, per esempio, in America o in altri luoghi. Credi che dipenda dal fatto che comunque siamo all’inizio della stagione?​

LUCA NARDI: “In realtà ognuno è fatto a modo proprio, non è che c’è un fattore comune perché certo, quando c’è caldo estremo sì, lì sicuramente, però può essere tensione, può essere che sia una partita più intensa rispetto a un’altra, quindi ognuno ha il suo fisico, non penso che ci sia un fattore comune.”​

Che tipo di valutazione dai al lavoro che hai fatto prima dell’inizio della stagione e in questa parte della stagione, a parte i risultati che sono stati ottenuti?​

LUCA NARDI: “Come lavoro nella mia preparazione invernale penso di aver fatto un buon lavoro, ho fatto quattro, cinque settimane di lavoro continuo, non ho avuto problemi, quindi penso di aver fatto un buon lavoro. Questo mese non ho avuto buoni risultati e capita, capita e spero che possano venire più avanti.”​

A livello di obiettivi, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista magari del ranking o dei turni da raggiungere nei tornei, insomma qualunque cosa tu ti voglia prefiggere: a cosa pensi di poter puntare nei prossimi 3-6 mesi?​

LUCA NARDI: “In questo momento non lo so, solamente cercare di ritrovare un po’ di fiducia, perché sto vincendo poco, non solo da questo mese ma anche già un po’ l’anno scorso, quindi solamente cercare di vincere qualche partita, magari anche a livello più basso, giusto per avere un po’ di fiducia e poi magari piano piano si può parlare di obiettivi più concreti, come ranking, eccetera.”​

Nel prossimo futuro dove pensi di andare a giocare?​

LUCA NARDI: “Probabilmente giocherò il Challenger in Bahrain la prossima settimana, per provare a fare partite, e poi il 250 a Montpellier, quindi per adesso queste due settimane.”